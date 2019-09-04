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RUSYA'DA S-400 EĞİTİMİ BAŞLADI!

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RUSYA'DA S-400 EĞİTİMİ BAŞLADI!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya'da S-400 eğitimi başladı.

DHA'nın haberine göre; MSB: Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı.

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