RUSYA'DA S-400 EĞİTİMİ BAŞLADI!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya'da S-400 eğitimi başladı.

DHA'nın haberine göre; MSB: Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı.