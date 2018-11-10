Rusya'da korkutan yangın!

Rusya’nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'da bu sabah büyük bir yangın çıktı.
Şehrin en büyük alışveriş merkezi Lenta'da çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye yetkilileri, yaralanan şahsın hastaneye kaldırıldığını bildirirken, Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralının durumunun ciddi olmadığı duyuruldu.
Öte yandan itfaiye yetkilileri, 5 bin metrekarelik hipermarketteki herkesin tahliye edildiğini ve binanın çatısının tamamen çöktüğünü açıkladı.
Yetkililer yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilemediğini ve soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.