Rusya'da ki kritik görüşme sona erdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri Moskova'da ele aldılar. 1.5 saat süren görüşme sona erdi.

1.5 saat süren görüşme sona erdi. Açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdiği toplantı sonra erdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var" dedi.Çavuşoğlu, "Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın işbirliğine devam edeceğiz" diyerek önemli mesajlar verdi.Sözlerine devam eden Çavuşoğlu, "Biz Astana garantörleri olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız." dedi.

LAVROV'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Toplantının sona ermesinin ardından Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da açıklamada bulundu.Lavrov, "Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık" dedi.

Sergey Lavrov, "Mültecinin ülkelerine dönmeleri için gerekli koşulların sağlanmasıyla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırma konusunda anlaştık." şeklinde açıklamada bulundu.

MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELDİLER

Çavuşoğlu, Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus mevkidaşlarıyla başkent Moskova’daki Rusya Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Toplantı öncesinde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatında Suriye konusunda yakın iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, “Bu sayede siyasi sürece dahil birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettik.” dedi.

"RUS ORTAKLARIMIZLA SURİYE’DE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya’ya geldiklerine işaret eden Çavuşoğlu, “Bundan sonra da Rus ortaklarımızla Suriye’de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ilişkilerimize bölgesel konularda çok önem verdiği için bizi gönderdi.” diye konuştu.vardığımız anlaşmanın uygulanmasını değerlendireceğiz. Ayrıca ABD’nin Suriye’den çekilmesini ve Fırat’ın doğusundaki son gelişmeleri de ele alacağız.” ifadelerini kullandı.

SERGEY ŞOYGU’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Rus tarafından Şoygu'nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in katıldığı görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik askeri operasyonlarının istişare edildi.