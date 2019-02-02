Rusya'da anlaşmadan çekildi

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamasının ardından Rusya lideri Putin'den de karşılık geldi.

ABD ile Rusya arasında 1987 yılında imzalanan ve ABD’nin Rusya’yı ihlalle suçlayarak çekilme kararı aldığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ABD’nin anlaşmadan çekilme kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ilk yanıt geldi.

Putin, ülkesinin de Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı askıya aldığını duyururken, dışişleri ve savunma bakanlıklarına, ABD ile silahsızlanma konuşmalarına başlamamalarını da söyledi.

Rusya lideri, Savunma Bakanlığı ile Orta Menzilli Süpersonik Füze üretimine başlaması konusunda da mutabakat sağladıklarını ifade etti.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.