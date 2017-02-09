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Rusya ve Türkiye Arasında Vize Kolaylaşacak

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Rusya ve Türkiye Arasında Vize Kolaylaşacak
Rusya, Türkiye'nin 9 Şubat'ta iş adamları başta olmak üzere bazı Türk vatandaşları kategorileri için vize rejiminin kolaylaştırılma imkanını görüşeceklerini bildirdi.

Rusya  Dışişleri Bakanlığı Dördüncü  Avrupa Departmanı Başkanı Aleksandr Botsan-Harçenko,  Rusya ve  Türkiye'nin 9 Şubat'ta iş adamları başta olmak üzere bazı Türk vatandaşları kategorileri için vize rejiminin kolaylaştırılma imkanını görüşeceklerini bildirdi.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZE KOLAYLAŞACAK

Rus diplomat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "9 Şubat'ta  Türkiye ile konsolosluk konularına ilişkin detaylı toplantı yapılmasını planlıyoruz. Kilit konulardan birisi bazı Türk vatandaşları kategorileri için vize rejiminin kolaylaştırılması. Bazı kolaylıklar planlanıyor, bunları ekonomik bağların daha aktif hale getirilmesi gerekliliğiyle bağdaştırıyorlar. Öncelikle bu konu girişimcileri kapsıyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA İLE TEMASLARIMIZ DÖRT KOLDAN

Botsan-Harçenko şu şekilde devam etti: "Bu aşamada önceden alınan kararların bir anda kaldırılmasından ve tamamen vizesiz rejime dönülmesinden bahsetmiyoruz. Tabi ki, vizelerin tamamen kaldırılması çok yakında olmayacak, fakat bu konunun sonsuza dek üzerinin çizildiğini söylemek doğru olmaz. Şu anda  Ankara ile temaslarımız sadece  Dışişleri Bakanlığı düzeyinde değil, askeri hatta ve özel servisler hattında da düzeldi. Bunların sonuç vermesini umuyorum. İşte o zaman bu konuya bakacağız."

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