Günde 8 bin aracın geçebileceği köprü ile Rusya, Fırat'ın doğusundaki Suriye ordusuna rahatlıkla yardım ulaşmasını sağladı.
Erbil merkezli internet sitelerinde yer alanlara haberler göre, Rus ordusu, Suriye’nin Deyr ez Zor kenti bölgesinde Fırat Nehri üzerinde 213 metre uzunluğunda bir köprü inşa etti. Günde 8 bin aracın geçebileceği kapasitede inşa edilen köprüyle Rusya, Fırat doğusundaki Suriye ordusuna rahatlıkla yardım ulaştırabilecek. 2 günde kurulan köprünün inşa sürecinin bölgedeki silahlı grupların çatışmaları nedeniyle zor gerçekleştiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Yol Hizmetleri Dairesi Başkanı Vladimir Burovtsev, İnşaat sırasında insansız hava araçları kullandıklarını, kurulum çalışmaları sırasında yukarıdan üzerimize patlayıcı maddeler ve bombalar düştüğünü ifade ederek, "Yine de hiçbir kayıp vermedik. Ölü ve yaralı yok. Her şey vaktinde tamamlandı" dedi.
Türkiye’den Suriye topraklarına giren Fırat Nehri, Deyr ez Zor kentinden de geçiyor. Nehir yatağının eğimi ve akış hızının yüksek olması nedeniyle Fırat, Suriye ordusu için ciddi engel oluşturuyordu.
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Rusya, Suriye'de Fırat Nehri üzerine inşa etti
Günde 8 bin aracın geçebileceği köprü ile Rusya, Fırat'ın doğusundaki Suriye ordusuna rahatlıkla yardım ulaşmasını sağladı.
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