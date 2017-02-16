Rusya: Suriye Ordusu ile Ilımlı Muhalifler Arasındaki Çatışmalar Sona Erdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye ordusu ile ılımlı muhalif gruplar arasındaki çatışmaların tamamıyla sona erdiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki çatışmalarla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

"ÇATIŞMALAR SONA ERDİ"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Surite askerleri ile ılımlı muhalif gruplar arasındaki çatışmaların, çatışan taraflar ve arabulucuların yardımıyla sona erdiğini açıkladı.

Şoygu, "Bundan sonra muhalefet ile yapıcı diyalog kurulmasını umuyoruz. Sonuç olarak, 29 Aralık'tan sonra elde edilen başarılar ve bugün gözlemlediklerimiz, bu tarihten önce oluşan tablodan çok daha iyi" ifadelerini kullandı.

'HARİTANIN BUGÜN ONAYLANMASINI BEKLİYORUZ'

Öte yandan Şoygu, teröristler ile ılımlı muhaliflerin bulunduğu noktaların ayırt edileceği Suriye haritasının bugün onaylanmasını beklediklerini söyledi.

"Ortak Suriye haritasının hazırlanması ve onaylanmasıyla ilgili kararların bugün alınmasını bekliyoruz. Bu harita üzerinde Suriye muhalefeti ve hükümeti tarafından verilen tüm verileri sağlamlaştıracağız. Ayrıca ateşkese dahil olan ve olmayan ılımlı muhaliflerin konumlarını da belirleyeceğiz" diyen Şoygu, şöyle devam etti: "Ancak ılımlı muhalefet ve müttefiklerimiz Türkiye ve İran'la birlikte mücadeleyi sürdüreceğimiz IŞİD ve El Nusra Cephesi'nin (yeni adıyla Fetih el Şam) yerleri özel önem taşıyor."

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'ın arabuluculuğunda düzenlenen Suriye barış görüşmelerinin ikinci turu yapılıyor.