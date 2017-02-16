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Rusya: Suriye Ordusu ile Ilımlı Muhalifler Arasındaki Çatışmalar Sona Erdi

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Rusya: Suriye Ordusu ile Ilımlı Muhalifler Arasındaki Çatışmalar Sona Erdi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye ordusu ile ılımlı muhalif gruplar arasındaki çatışmaların tamamıyla sona erdiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,  Suriye'deki çatışmalarla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

"ÇATIŞMALAR SONA ERDİ"

BM  Suriye Özel Temsilcisi  Staffan de Mistura ile bir araya gelen  Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Surite askerleri ile ılımlı muhalif gruplar arasındaki çatışmaların, çatışan taraflar ve arabulucuların yardımıyla sona erdiğini açıkladı.

Şoygu, "Bundan sonra muhalefet ile yapıcı diyalog kurulmasını umuyoruz. Sonuç olarak, 29 Aralık'tan sonra elde edilen başarılar ve bugün gözlemlediklerimiz, bu tarihten önce oluşan tablodan çok daha iyi" ifadelerini kullandı.

'HARİTANIN BUGÜN ONAYLANMASINI BEKLİYORUZ'

Öte yandan Şoygu, teröristler ile ılımlı muhaliflerin bulunduğu noktaların ayırt edileceği  Suriye haritasının bugün onaylanmasını beklediklerini söyledi.
"Ortak  Suriye haritasının hazırlanması ve onaylanmasıyla ilgili kararların bugün alınmasını bekliyoruz. Bu harita üzerinde  Suriye muhalefeti ve hükümeti tarafından verilen tüm verileri sağlamlaştıracağız. Ayrıca ateşkese dahil olan ve olmayan ılımlı muhaliflerin konumlarını da belirleyeceğiz" diyen Şoygu, şöyle devam etti: "Ancak ılımlı muhalefet ve müttefiklerimiz  Türkiye ve  İran'la birlikte mücadeleyi sürdüreceğimiz IŞİD ve  El Nusra Cephesi'nin (yeni adıyla Fetih el  Şam) yerleri özel önem taşıyor."

Kazakistan'ın başkenti  Astana'da  Rusya,  Türkiye ve  İran'ın arabuluculuğunda düzenlenen  Suriye barış görüşmelerinin ikinci turu yapılıyor.

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