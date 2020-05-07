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Rusya Son 24 Saatte Rekor Vaka Bildirdi
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Dünya
07.05.2020 10:12
Koronavirüs Rusya'da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Rusya son 24 saatte 11 bin 231 yeni vaka duyurdu.
Rusya'da salgında yeni vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 11 bin 231 yeni vaka duyuruldu.
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