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Rusya şokta... Dün yaşanan saldırının ardından bir olay daha

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Rusya şokta... Dün yaşanan saldırının ardından bir olay daha
Rusya'da dün meydana gelen metro saldırısının izleri henüz silinmemişken bir olay daha meydana geldi. Astrahan polis aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Pazartesi akşam saatlerinde bir polis aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Rusya metro saldırısının şokunu yaşarken bugün de Astrahan polis aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Rusya, St. Petersburg metrosuna yönelik bombalı terör saldırısının şokunu yaşarken bir saldırı haberi de ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinden geldi.

Astrahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pazartesi akşam saatlerinde bir polis aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, dün gece geç saatlerde ülkenin güneyindeki Astrahan kentinde bir kaza ihbarını değerlendiren polislere ateş açıldığını açıkladı. 

Polis memurlarının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Açıklamada, saldırganların kullandığı aracın daha sonra bölgeye yakın bir köyde terk edilmiş halde bulunduğu ifade edildi. 

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