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RUSYA İLE VİZE MUAFİYETİ GÜNCELLENDİ!

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RUSYA İLE VİZE MUAFİYETİ GÜNCELLENDİ!
Dışişleri Bakanlığı: "2 Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu ile imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girdi" denildi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu ile imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girdiğini açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlandığı belirtilerek, "Rusya Federasyonu tarafından Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacaktır. Keza, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yine karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacaktır. Söz konusu karşılıklı vize serbestisi bugünden itibaren geçerli olacaktır" denildi. 
Açıklamada, "Böylelikle, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girmiştir. Temennimiz anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır" ifadesi kullanıldı. 

 

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