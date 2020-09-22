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Rusya ikinci koronavirüs aşısında tarih verdi

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Rusya ikinci koronavirüs aşısında tarih verdi
Rusya'nın, ikinci koronavirüs aşısının kaydını 15 Ekim'e kadar tamamlayacağı duyuruldu.
Son dakika... Rusya ikinci koronavirüs aşısında tarih verdi
Rusya'nın, ikinci Covid-19 aşısının kaydını 15 Ekim'e kadar tamamlayacağı duyuruldu.
 
Son dakika... Rusya ikinci koronavirüs aşısında tarih verdi

Dünyada ilk tescil edilen COVID-19 aşısı da 'Sputnik V' adı verilen Rus aşısıydı.

 
Son dakika... Rusya ikinci koronavirüs aşısında tarih verdi
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Son dakika... Rusya ikinci koronavirüs aşısında tarih verdi
Son dakika... Rusya ikinci koronavirüs aşısında tarih verdi
 
Son dakika... Rusya ikinci koronavirüs aşısında tarih verdi
Son dakika... Rusya ikinci koronavirüs aşısında tarih verdi
 
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