RUSYA GÜZELİNİ SEÇTİ

Erkek dergisi MAXIM'in her yıl düzenlediği güzellik yarışmasının bu yılki kazananı Rusya'nın Vologda kentinden katılan 26 yaşındaki Viktoriya Tsuranova oldu.

İngiliz erkek dergisi MAXIM, her yıl düzenlediği güzellik yarışmasının kazananını açıkladı.Rusya'nın en güzel kızının seçildiği yarışmada, 26 yaşındaki Viktoriya Tsuranova tacın sahibi oldu.