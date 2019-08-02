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RUSYA BU HABERİ KONUŞUYOR!

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RUSYA BU HABERİ KONUŞUYOR!
Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza’nın RIA ajansına verdiği demeç, Rusya’nın önde gelen haber portallarında ve medya organlarında “Antalya’da yılbaşından beri onlarca Rus öldü” başlıkları ile ilk haberler arasında yer aldı.

Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza’nın RIA ajansına verdiği demeç, Rusya’nın önde gelen haber portallarında ve medya organlarında “Antalya’da yılbaşından beri onlarca Rus öldü” başlıkları ile ilk haberler arasında yer aldı. 

Rogoza, “Eğer üzücü istatistiklerden bahsetmek gerekirse, maalesef bu yıl ölenlerin sayısı onları buldu” dedi.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Rogoza demecinde turistlerin çoğunun tatile sağlık açısından hazır olmadan gittiklerini ve doktorların tavsiyelerini dinlemediklerini vurguladı, bunlara örnek olarak emeklileri ve kronik rahatsızlıkları olanları gösterdi. Başkonsolos, özellikle tatil sırasında çocukların sağlık ve güvenliğine dikkat edilmesini isterken, “Antalya’daki oteller özellikle çocukların tatilde rahat etmeleri maksimum çabayı gösteriyor. Özel çocuk alanları, kulüpleri, havuzları, plajları açıyor. Ama yine de velilere çocuklarını görüş açılarının dışında bırakmamalarımı öneririm” diye konuştu.

Odatv.com

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