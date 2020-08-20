Rusya aşı denemelerini başlatıyor

Rusya önümüzdeki hafta 40.000 kişide COVID-19 aşı denemelerine başlayacak

MOSKOVA (Reuters) - Projenin destekçileri Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerel düzenleyici onayı almak için ilk potansiyel COVID-19 aşısının toplu testinin 40.000'den fazla kişiyi içereceğini ve önümüzdeki hafta başladığında yabancı bir araştırma kuruluşu tarafından denetleneceğini söyledi.

Bunlar, Rusya tarafından sağlanan veri eksikliğiyle ilgili bazı bilim adamlarının endişelerini gidermeyi amaçlayan, geliştiricileri tarafından yapılacak olan aşının geç aşama denemesinin şekli ve boyutuyla ilgili ilk ayrıntılardı.

Sovyetler Birliği tarafından fırlatılan dünyanın ilk uydusuna saygı duruşunda bulunan "Sputnik V" adlı aşı, iki aydır süren küçük çaplı insan denemelerinin ardından Rus yetkililer ve bilim adamları tarafından güvenli ve etkili olarak selamlandı. henüz halka açıldı.

Ancak Batılı uzmanlar daha şüpheci davrandılar ve tüm uluslararası onaylı testler ve düzenleyici adımların atıldığı görülene ve bir başarı kanıtlanana kadar kullanımına karşı uyarıda bulundular.

Aşıyı destekleyen Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) başkanı Kirill Dmitriev bir brifingde, "Bir dizi ülke Rus aşısına karşı bir bilgi savaşı yürütüyor" dedi.

Aşı verilerinin bu ay içinde akademik bir dergide yayınlanacağını söyledi.

Rusya, dünyanın dört bir yanından bir milyar doz aşı talebi aldığını ve üretim ortaklıkları aracılığıyla yılda 500 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Aşıyı geliştiren Moskova Gamaleya Enstitüsünden bir direktör, Rusya çevresindeki 45'ten fazla tıp merkezinde 40.000 kişinin toplu testlere katılacağını söyledi.

Dmitriev, verilerin Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ve Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Brezilya, Suudi Arabistan ve Filipinler de dahil olmak üzere son aşama denemeye katılmayı düşünen birkaç ülkeye sağlandığını söyledi.

Sputnik V, yerel düzenleyicilerden şimdiden onay aldı ve Başkan Vladimir Putin ve diğer yetkililerin Rusya'yı COVID-19 aşısı lisansı alan ilk ülke olarak adlandırmasına öncülük etti.

Bununla birlikte, kayıt, çoğu kişi tarafından kayıt için gerekli bir öncü olarak görülen, genellikle III.Aşama denemesi olarak bilinen büyük ölçekli denemenin başlangıcından önce gerçekleşti. WHO kayıtlarına göre, en az dört başka potansiyel COVID-19 aşısı şu anda dünya çapında Faz III denemelerinde bulunuyor.

İKİ ATIŞLI AŞILAMA

Ancak Dmitriev, Rusya'nın aşıyı erken tescil ettirmesinin, aşıyı sağlık çalışanları gibi yüksek risk gruplarındaki kişilere Ekim ayından itibaren geç aşama denemesinin yanı sıra uygulamaya başlamasına izin vereceğini söyledi.

Sürecin gönüllülük esasına göre yürütüleceğini ve katılımcıların düzenli tıbbi kontrollerden geçeceğini söyledi.

Denemenin kendisinin yabancı bir klinik araştırma kuruluşu tarafından denetleneceğini söyleyen Dmitriev, veri toplamanın uluslararası standartlara tamamen uygun olmasını sağlayacak. Araştırma organizasyonunun detaylarını vermedi.

Sputnik V aşısı, insan adenovirüsünün iki farklı vektörünü kullanan iki atışlık bir aşı içerecektir. Dmitriev, bu vektörün önceki aşılarda önemli bir kullanım geçmişine sahip olduğundan, güvenliğini destekleyen diğer bazı potansiyel COVID-19 aşılarından daha fazla tarihi veriye sahip olduğunu söyledi.

Bu, Rusya dışındaki araştırmacılar tarafından da yinelenmiştir. İngiltere Reading Üniversitesi'nden virolog Ian Jones, Rus aşısı hakkında şunları söyledi: "Bence, aşının normal dozlarda güvenli olacağını varsaymak için rekombinant adenovirüs bazlı aşılar hakkında yeterli genel arka plan verisi var."

Rus araştırmacılar, ilk denemelerin aşının önemli bir bağışıklık tepkisi sağladığını gösterdiğini, ancak korumanın ne kadar süreceği belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Gazeta.Ru'nun Perşembe günü yaptığı bir röportajda Rusya Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıklar baş uzmanı Vladimir Chulanov, "Herkes farklı tepki verebilir" dedi.

“Bazıları çok güçlü koruyucu bağışıklık geliştirebilirken diğerleri olmayabilir. Bu gibi durumlarda, (koronavirüs) enfeksiyonu mümkün olabilir, ancak hastalığın teorik olarak hafif semptomları olması gerekir. Ve genel olarak bu tür insanların payı çok küçük olacak. "