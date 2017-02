Rüştü terliğini bile ayağına vermeyince giymez

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber ev hayatını anlattı.

Eski futbolcu Rüştü Reçber'in tasarımcı eşi Işıl Reçber, Posta'dan Nazenin Tokuşoğlu'nun sorularını yanıtladı.

"Her zaman her şey mükemmel olsun ve ben kontrol edeyim isterim. Maalesef böyle bir yapım var. Çocukların okulu, kursu... Ben halledeyim isterim. Ev değiştireceğiz... 'Rüştü hiç uğraşmasın, ona sürpriz yapayım' derim. Terlikleri bile hemen kapıya götürürüm. Her şey yerleşmiş olsun isterim. Yanlış anlaşılmasın, bu geyşalık değil. Düzen hastalığı gibi düşünün. Böyle mutlu oluyorum ve bunu kendim için yapıyorum."

'17 yaşında tanıştım Rüştü'yle 19 yaşında evlendim. İki çocuğumuz var. Oğlum 5 yaşında. Bir karış boyuyla, yatma saati gelince 'Bu evde kraliyet mi var' diyor. Hoşuma gidiyor. Kızım da aynı şekilde. Onu hakkını arayan birey olarak yetiştiriyorum. 'Haklısın bu yönden hiç bakmamıştım' diyorum. İleriki yaşantısında bu onun karakterli ve güçlü bir kadın olmasını sağlayacak'