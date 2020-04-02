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Rüştü Reçber Yoğun Bakıma Kaldırıldı

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Rüştü Reçber Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'in corona virüsü (koronavirüs) tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Çin'de baş gösteren koronavirüs, tüm dünyada tahribata yol açtı... İnsan sağlığını tehdit eden ve henüz ilacı dahi bulunmayan virüs, ülkemizi de es geçmedi. Gün geçtikçe artan vaka sayısına spor dünyasından da isimler yakalandı.

Fenerbahçe basketbol ve futbol takımlarının ardından Galatasaray da nasibini aldı bu hastalıktan... Yönetimden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, bu virüse yakalanırken teknik direktör Fatih Terim de hastalıktan kaçamadı...

Günay, Albayrak ve Terim; hastalıkla girdikleri savaştan galip çıkarken virüs bir başka efsane sporcuda belirdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalesini koruyan Rüştü Reçber'de de koronavirüs tespit edildi.

Asist Analiz'in ulaştığı Işıl Reçber, eşinin ateşinin kontrol altına alındığı belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde. Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahele edildi. Hala yoğun bakımda... Tedavisine devam ediliyor" 

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