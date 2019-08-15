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RUS UZMANDAN ÇARPICI TÜRKİYE YORUMU!

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RUS UZMANDAN ÇARPICI TÜRKİYE YORUMU!
ABD'li general Harrigan'ın yaptırımlar nedeniyle İncirlik’teki faaliyetlere ilişkin hiçbir tehdit görmedikleri açıklamasını değerlendiren Rus uzman Ponomarenko, Beyaz Saray'ın sert adımlar atması halinde üsteki faaliyetlerinin kısıtlanabileceğini söyledi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; ABD Hava Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı General Jeffrey L. Harrigian, Türkiye’ye F-35 tesliminin iptali ve S-400 alımıyla ilgili yaptırımlar nedeniyle İncirlik’teki faaliyetleri için hiçbir tehdit görmediklerini belirtmişti.
Sputnik'e konuşan Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi'nden hava savunma ve uçaksavar sistemleri uzmanı Oleg Ponomarenko, "Hem tarihi, hem teknolojik açıdan, silahlar ve onların konuşlandırılması bakımından tarafların birbirine bağlılığı son derece yüksek. Bu bağ, her iki tarafa da sert adımlar atılması da dahil olmak üzere hareket özgürlüğü vermiyor. Bundan dolayı, bir tarafın herhangi bir eylemi, diğer tarafın bir şeyleri kısıtlamasına veya ilişkilerin bozulmasına yol açıyor. Bu, bir yandan duruma istikrar kazandırırken, diğer yandan da her zaman belirsizlik yaratıyor" dedi.
"TÜRKİYE ÖNLEM ALABİLİR"
Ponomarenko'ya göre Türkiye, bazı durumlarda İncirlik'teki Amerikan varlığına yönelik önlemler alabilir.
"Eğer ABD bazı alanlarda sert adımlar atacak olursa, Türkiye elbette Washington'ın faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik kararlar alabilir. Ancak çok belirgin bir durum oluşmadıkça Türklerin bu tür girişimde bulunmasının anlamı yok" diyen Ponomarenko, Washington herhangi olumsuz bir adım atana kadar İncirlik'i mevcut rejim dahilinde kullanmaya devam edebileceğini kaydetti.

 

 

 

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