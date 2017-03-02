Rus uçakları YPG'yi vurdu

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin Rusya tarafından yanlışlıkla bombalandığını açıkladı.

El Bab bölgesinde Suriye rejimi ile rejime bağlı güçler ile Türk güvenlik güçleri ve Türkiye destekli kuvvetlerin yanı sıra PYD/PKK unsurları ve Suriye Arap Koalisyonu güçlerinin birbirine "el bombası fırlatılacak kadar" yakınlıkta bulunduğunu ifade eden Townsend, bu kuvvetlerin DEAŞ ile mücadele ederken birbiriyle çatışmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Son 48 saat içerisinde Suriye rejiminin El Bab’ın güney doğusundaki köyleri DEAŞ’ın elinden almaya yöneldiğini ve Münbiç civarındaki Suriye Arap Koalisyonu unsurlarına çok yakın olduklarını kaydetti.

Townsend, “Aynı zamanda dün Rus ve rejim uçakları DEAŞ’ın elinde olduğunu zannettikleri bir köyü bombaladı. Ancak orası Suriye Arap Koalisyonunun elindeydi Türk ve rejim güçlerinin ilerlediğini görünce DEAŞ’ın oralardan çekildiğini gördüler. DEAŞ çekilince Suriye Arap Koalisyonu o köylere girmişti.” değerlendirmesini yaptı. ABD’li komutan Rus ve rejim saldırılarının Suriye Arap Koalisyonuna kayıp verdirdiğini, ancak rakamları açıklamayacağını söyledi.

RUSYA-ABD UÇUŞ GÜVENLİĞİ ANLAŞMASI

Washington ve Moskova, 2015 yılının ekim ayında, iki ülkenin uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla teknik bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın Rus ve ABD'li hava güçlerinin Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önleyecek bir dizi kural ve sınırlama içerdiğini belirtiyor.

RUSYA'DAN YALANLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'li Korgeneral Stephen Townsend’in, Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği Suriyeli güçleri yanlışlıkla bombaladığı iddiasını reddetti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de ABD’nin desteklediği güçlerin bulundukları konumların, Rusya veya Suriye hava kuvvetleri tarafından bombalanmadığı savunuldu.

ABD’li yetkililerin, Suriye’de ABD tarafından desteklenen güçlerin bombalanması ihtimali üzerine kendileriyle daha önce irtibata geçtiği belirtilen açıklamada, herhangi bir kaza yaşanmaması için ABD tarafından verilen koordinatların Rus askeri yetkililer tarafından dikkate alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Rusya veya Suriye hava kuvvetleri tarafından ABD yetkililerinin belirttiği koordinatlara herhangi bir saldırı yapılmadığının altı çizilirken, ABD ile "etkin iş birliğinin" devam ettirilerek terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.