Rus model Beşiktaşlıları coşturdu!

Instagram'da 4,4 milyon takipçisi olan Rus model Natasha Thomsen, Beşiktaş formasının arkasına hangi ismi yazdıracağını takipçilerine sordu.

Beşiktaş'ın artık yeni bir taraftarı var. Ünlü model Natasha Thomsen paylaşımlarına devam ediyor.

Natasha Thomsen, Beşiktaş formasıyla yaptığı paylaşım oldukça ilgi çekti. Yeni pozu da Thomsen'in çok konuşulmasına neden oldu. Natasha Thomsen, bu kez de Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşarak, takipçilerine bir soru yöneltti.

Instagram'da 4,4 milyon takipçisi olan Rus model Natasha Thomsen paylaştığı fotoğrafa, ''Formanın arkasına hangi futbolcunun ismini yazdırmalıyım? Seninleyim Beşiktaş'' sorusunu ekleyerek, takipçilerinden cevap bekledi.