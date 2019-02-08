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Rus kadınlarını iş vaadiyle kandırıp konsomatris yaptılar

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Rus kadınlarını iş vaadiyle kandırıp konsomatris yaptılar
Ankara polisi Çankaya'daki bir gece kulübünde çok sayıda yabancı uyruklu konsomatris çalıştırıldığını belirledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda Çankaya'daki bir gece kulübünde çok sayıda yabancı uyruklu konsomatris çalıştırıldığını belirledi.

Polis ekipleri, gece kulübüne operasyon düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu Rusya ve Ukrayna uyruklu 66 kadın ile 3 işletmeci gözaltına alındı.

İŞ VAADİYLE TÜRKİYE'YE GETİRDİLER

Türkiye'ye 'halka ilişkiler uzmanı' ya da 'dansçı' olarak çalıştırılmak vaadiyle getirildikleri belirlenen kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. 

Gözaltındaki 3 işletmeci ise sorgularından sonra adliyeye sevk edilecek.

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