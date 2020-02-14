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Rus değil Adanalıyım! Serdar'ı yakışıklı buluyorum
Ünlü şarkıcı Seçil Gür Serdarı yakışıklı bulduğunu söyledi, fakat aşk sorularına cevap vermedi. İlişkiyi Serdar Ortaç açıkladı: ''Görüşüyoruz.''
Etiketler: serdar ortaç, seçil gür, chloe loughnan
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- 12:29 - KEREM BÜRSİN İLK KEZ KONUŞTU
- 12:22 - Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında sürpriz detay
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- 12:08 - Ünlü isimleri bir araya getiren gala!
- 11:56 - CEM SERENAY AŞKI EZGİ MOLA’YA SORULDU
- 11:43 - Sağlık Bakanı Duyurdu
- 11:36 - Doğum Gününde Göz Kamaştırdı
- 11:30 - Rus değil Adanalıyım! Serdar'ı yakışıklı buluyorum
- 11:16 - Okulda İğrenç Taciz
- 11:01 - Son Dakika
- 10:57 - ‘’Barış planı değil işgal projesidir.’’
- 10:52 - İBB Tarkanı Tekrar Reddetti
- 10:44 - CİNAYETİ ANLATTI HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
- 13:43 - BERGÜZAR KOREL DOĞUMA GÜN SAYIYOR
- 13:38 - CHLOE YENİ BİR AŞKA YELKENMİ AÇTI?
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