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Rus değil Adanalıyım! Serdar'ı yakışıklı buluyorum

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Rus değil Adanalıyım! Serdar'ı yakışıklı buluyorum
Ünlü şarkıcı Seçil Gür Serdarı yakışıklı bulduğunu söyledi, fakat aşk sorularına cevap vermedi. İlişkiyi Serdar Ortaç açıkladı: ''Görüşüyoruz.''
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    Önceki gün evinin bulunduğu Nişantaşı’nda görüntülenen Seçil Gür, Serdar Ortaç’la ilgili sorular üzerine ünlü popçuyu yakışıklı bulduğunu söyledi.

     
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      “Birlikte misiniz?” sorusuna “Bu konuda şimdilik bir açıklama yapmayacağım” yanıtını veren Gür, ‘reklam aşkı’ iddialarına ise tepki gösterdi: “Reklam aşkı diye bir şey yok. Öyle yorumlanacak belki ama buna ihtiyacım yok. Şuradan şuraya gelmedim, hep burada oturuyordum. Yaşam kalitesi yüksek bir insanım!”

       
      3BERABERKEN AÇIKLAYALIM

        BERABERKEN AÇIKLAYALIM 

        Serdar Ortaç da aynı gün Bebek’teki bir mekandan çıkarken objektife yansıdı. Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ağustos ayında noktalayan ünlü popçu, Seçil Gür’le ilişkisini itiraf etti:

         
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          “Biz zaten tanışıyorduk 10 senedir. Şimdi yeni bir şarkı için bir araya geldik ve görüşmeye başladık. Yani iyiyiz şu an, ben heyecanlıyım. Ama bunu beraberken açıklayalım.” Ortaç “Aranızda yaş farkı var mı?” sorusuna ise ilginç bir karşılık verdi: “Yaş farkı hep olacak.”

           
          5Rus değil Adanalıyım

            Rus değil Adanalıyım 

            Seçil Gür, “Benim için Rus vatandaşı yazanlar oldu. Ne Rus’u! Ben Nişantaşı’nda yaşayan bir Adanalıyım” dedi.

             
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              hürriyet
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