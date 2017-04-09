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Rus basınında saldırıya ilişkin yeni iddia

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Rus basınında saldırıya ilişkin yeni iddia
Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de füzelerle vurduğu Esad yönetimine ait Şayrat hava üssü neredeyse yerle bir oldu. Ancak olayla ilgili son gelen iddialar saldırı öncesinde üste bulunan faal uçakların güvenli bir bölgeye nakledilerek kurtarıldığı y


Kommersant gazetesi Rus güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırıda onarımı yapılan bazı uçakların yok edildiği ancak üste bulunan diğer uçakların önceden kırsal alana kaydırılarak imhasının önlendiğini yazdı.
Gazete, Pentagon yetkililerinin füzeler ateşlendiği zaman ilk yaptıkları bildirimde, “Füze saldırısına müdahale ederseniz ABD ile Rusya arasında askeri bir çatışma çıkar” uyarısında bulunduğunu da öne sürdü.
Rus yetkililerin, Suriye’deki savunma sisteminin önceliğinin Rus üsleri ve askerini korumak olduğunu göstermek için müdahalede bulunmadığı iddia edildi. Trump yönetimi operasyondan önce Rus yetkilileri arayarak saldırı düzenleyeceklerini duyurmuştu.

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