Kommersant gazetesi Rus güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırıda onarımı yapılan bazı uçakların yok edildiği ancak üste bulunan diğer uçakların önceden kırsal alana kaydırılarak imhasının önlendiğini yazdı.
Gazete, Pentagon yetkililerinin füzeler ateşlendiği zaman ilk yaptıkları bildirimde, “Füze saldırısına müdahale ederseniz ABD ile Rusya arasında askeri bir çatışma çıkar” uyarısında bulunduğunu da öne sürdü.
Rus yetkililerin, Suriye’deki savunma sisteminin önceliğinin Rus üsleri ve askerini korumak olduğunu göstermek için müdahalede bulunmadığı iddia edildi. Trump yönetimi operasyondan önce Rus yetkilileri arayarak saldırı düzenleyeceklerini duyurmuştu.
- BIST 88.497
- Altın 150,407
- Dolar 3,7358
- Euro 3,9596
- İstanbul 8 °C
- Ankara 0 °C
- Alman Savunma Bakanı'ndan İncirlik'teki uçaklarla ilgili açıklama
- Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet'e veda etti!
- Hadise: Oyuncu olmayı çok istiyorum
- ABD'nin vurduğu üste sürpriz gelişme
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması
- Rus basınında saldırıya ilişkin yeni iddia
- ABD Rakka'yı bombaladı
- "Bu şarkı yasaklanacak.."
- UŞAK YIKILDI
- Tarihi maçta tam 7 gol...
- Son dakika: Van'da korkutan deprem
- Samuel Eto'o - Vagner Love takası için teklif!
- Beşiktaş, Dudu için Palmeiras ile görüşüyor
- Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme
- Yenikapı’da evet mitingi
Rus basınında saldırıya ilişkin yeni iddia
Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de füzelerle vurduğu Esad yönetimine ait Şayrat hava üssü neredeyse yerle bir oldu. Ancak olayla ilgili son gelen iddialar saldırı öncesinde üste bulunan faal uçakların güvenli bir bölgeye nakledilerek kurtarıldığı y
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alman Savunma Bakanı'ndan İncirlik'teki uçaklarla ilgili açıklamaİncirlik'teki Alman uçaklarının, ABD'nin Suriye'ye olası müdahalelerinde yer almayacağı, uçakların sadece DEAŞ'la mücadelede keşif desteği sunmakla görevli olduğu bildirildi
Rus basınında saldırıya ilişkin yeni iddiaAmerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de füzelerle vurduğu Esad yönetimine ait Şayrat hava üssü neredeyse yerle bir oldu. Ancak olayla ilgili son gelen iddialar saldırı öncesinde üste bulunan faal uçakların güvenli bir bölgeye nakledilerek kurtarıldığı y
ABD Rakka'yı bombaladıABD, Suriye ordusuna ait Şayrat Hava Üssü’ne yapılan füze saldırısının ardından bu kez de terör örgütü DAEŞ'in kalesi Rakka'yı bombaladı.
Son dakika… İdlib’te yeni saldırı iddiasıSuriye'nin kimyasal silah saldırısıyla gündeme gelen kenti İdlib'e bugün yeni bir saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Washington-Moskova hattını iyice gerilecekİdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından Suriye'yi vuran ABD, saldırıda Rusya'nın payı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlattı
- 08:28 - Alman Savunma Bakanı'ndan İncirlik'teki uçaklarla ilgili açıklama
- 08:26 - Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet'e veda etti!
- 08:17 - Hadise: Oyuncu olmayı çok istiyorum
- 08:13 - ABD'nin vurduğu üste sürpriz gelişme
- 08:07 - Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması
- 08:03 - Rus basınında saldırıya ilişkin yeni iddia
- 08:01 - ABD Rakka'yı bombaladı
- 07:57 - "Bu şarkı yasaklanacak.."
- 07:44 - UŞAK YIKILDI
- 07:41 - Tarihi maçta tam 7 gol...
- 07:38 - Son dakika: Van'da korkutan deprem
- 18:29 - Samuel Eto'o - Vagner Love takası için teklif!
- 18:21 - Beşiktaş, Dudu için Palmeiras ile görüşüyor
- 18:14 - Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme
- 18:04 - Yenikapı’da evet mitingi
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim