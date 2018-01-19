Rus Askeri Afrin'den Çekiliyor

TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekat öncesinde, bölgedeki Rus askeri unsurları çekilmeye başladı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin askeri kanadı YPG'nin bulunduğu Afrin'e yapılması hedeflenen harekatta yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e planlanan harekatı öncesi bölgedeki Rusya'nın bölgeden askerlerini çekmeye başladığı bilgisini geçti.

Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Beşşar Esad rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı.

Rus askeri polisinin bir kısmı halen Afrin’de bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova’da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı. ​

BAKAN'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Afrin'e yapılması planlanan operasyonda detaylar şekilleniyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bugün A Haber'de katıldı. Canikli, Afrin operasyonunun yapılacağını söyledi.

Bakan Canikli, "Suriye'nni kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok" şeklinde konuştu.