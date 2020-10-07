  • BIST 1.151
  • Altın 478,649
  • Dolar 7,8546
  • Euro 9,2514
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAMHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu

»
Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayelet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu. Bütün çabalara rağmen Maraş'ın açılmasının engellenemediği belirtildi.
Son dakika.. Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu

Rum medyası, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in Maraş'ın açılmaması için yoğun diplomasi trafiği yaptığını ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngilizler ile Amerikalıların çabalarının Ankara üzerinde başarılı olmadığını yazdı.

Son dakika.. Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu

Kapalı Maraş'a yönelik adım dün toplanan Rum Ulusal Konseyi'nin de birinci gündemi oldu.

Son dakika.. Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu

Toplantı sonrasında açıklama yapan Rum hükümet sözcüsü Kyriakos Koushos, Kapalı Maraş'la ilgili atılan adımdan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Son dakika.. Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu

Ulusal Konsey’de bulunan tüm Rum siyasi partilerin ortak olarak aldığı kararda da, Rum yönetiminin, BM kararları ve AB değerlerine bağlı olduğu belirtildi.

Son dakika.. Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu

Kararda, Rumların Kıbrıs sorunun çözümü için verimli bir diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.
 

Son dakika.. Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu
Son dakika.. Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu
Son dakika.. Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu
 
 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Azerbaycan'a destek ziyareti! Bakan Çavuşoğlu, Bakü'de...06 Ekim 2020 Salı 16:12
  • Devletin kendi elindeki altın stoklarından haberi yok mu?05 Ekim 2020 Pazartesi 18:51
  • Babasının arabası değil de05 Ekim 2020 Pazartesi 15:45
  • Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı05 Ekim 2020 Pazartesi 14:44
  • Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ortak açıklama05 Ekim 2020 Pazartesi 14:42
  • ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir: "Alçakça bir iftira zinciri"04 Ekim 2020 Pazar 11:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da02 Ekim 2020 Cuma 19:17
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerybaycan açıklaması29 Eylül 2020 Salı 16:04
  • Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı29 Eylül 2020 Salı 16:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı27 Eylül 2020 Pazar 15:04
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim