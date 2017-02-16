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Rum lider kapıyı vurup görüşmeyi terk etti...

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Rum lider kapıyı vurup görüşmeyi terk etti...
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Rum lider kapıyı vurup görüşmeyi terk etti..."

 KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün yeniden bir araya geldi.

Görüşme ara bölgede BM tesislerinde yapıldı. Liderlerin bugünkü görüşmede, Rum Meclisinin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararını ele aldılar.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, Rum Lider Anastasiadise, Rum Meclisinin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının yarattığı sıkıntıyı, talihsizliği izah etmeye çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Liderin kendilerini dinlemek yerine 5 sayfalık bir metin ile toplantıya geldiğini, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eidenin konuyu toparlayan bir konuşma yaparken Rum Liderin Anastasidisin öfkeyle söyleyecek bir şeyim yok diyerek kapıyı vurarak toplantıyı terk ettiğini söyledi.

Akıncı bu davranışın saygı çerçevesinin çok dışında bir davranış olduğunu söyleyerek, Rum Lider Anastasiadis in bu davranışına musamaha göstermeyeceklerini söyledi.

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