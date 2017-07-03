Hürriyet'te yer alan habere göre Fırat ve Dicle üzerinde yapılan baraj projeleri hakkında Tahran’da yaşanan kum fırtınaları üzerine düzenlediği bir basın toplantısında konuştu.
Toplantıda Türkiye’nin adını geçirmeyen Ruhani, Suriye ve Irak’a akan büyük nehirlere yapılan barajları eleştirdi ve bunların etkisinin yıkıcı olacağını ifade etti. Ruhani, baraj inşaatlarının durdurulması gerektiğini ve bunun bütün Orta Doğu için “tehlikeli” olduğunu ifade etti. Ruhani’nin konuşması AP haber ajansı ve New York Times’ta yer buldu.
TÜRKİYE'YE İKİNCİ SUÇLAMA
Tahran’da bugün yapılacak Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları ile Mücadele Konferansı öncesi basın toplantısı düzenleyen İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Türkiye’den "baraj yapmadan aşağıdaki diğer ülkelerde oluşacak çevre sorunu ve bunun olumsuz etkisini incelemesini" talep etti. İran Çevre Kurulu Başkanı da olan İbtikar, Türkiye’nin yaptığı barajların Irak ve Suriye’deki su kaynaklarını doğrudan etkilediğini, bunu da İran’da dolaylı şekilde toz fırtınalarına sebep olduğunu savundu.
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Ruhani'den Türkiye'ye ağır suçlama!
Hürriyet'te yer alan habere göre Fırat ve Dicle üzerinde yapılan baraj projeleri hakkında Tahran’da yaşanan kum fırtınaları üzerine düzenlediği bir basın toplantısında konuştu.
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