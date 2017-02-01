Ruhani: ABD ikiyüzlü, Trump dünyadan habersiz

ABD’nin aralarında İran’ın da olduğu 7 Müslüman ülke vatandaşına getirdiği vize kısıtlamasına tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump’ın dünyadan habersiz olduğunu söyledi. Ruhani, Washington yönetimini 'İran halkına karşı ikiyüzlü olmak'la

Başkent Tahran’da uzay gelişmeleri konulu toplantıda konuşan Ruhani, günümüz dünyasının halkları ayrıştırma dönemi olmadığı kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ı dünyadan habersiz olmakla suçladı.

Ruhani, “Farkı bir âlemde olan biri siyaset âlemine gelmiş. Bu alan onun için yenidir. Kendisi ve etrafındakilerin dünyada neler olup bittiğini anlamsı zaman alır. Bu sürede de hem kendi halkına ve hem de başka halklara zarar verebilir” diye konuştu.

ABD’yi ikiyüzlülükle suçlayan Ruhani, “ABD yönetimi, yıllarca İran devletine karşı olsa da İran halkının dostu olduğunu öne sürdü. Yıllarca ABD makamları İran’la ilgili perde arkasında ve önünde farklı konuştu. Fakat yeni gelen adam (Trump) özel biri olduğundan bu perde düşmüş oldu ve iki yüzlülükleri ortaya çıktı” dedi.