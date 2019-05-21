  • BIST 85.507
  • Altın 247,899
  • Dolar 6,0468
  • Euro 6,7576
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

RTÜK'e 7.1 Milyonluk hizmet binası!

»
RTÜK'e 7.1 Milyonluk hizmet binası!
RTÜK’ün Beşiktaş’ta yapılacak yeni hizmet binası 7.1 milyon liraya inşa edilecek. TOKİ’nin ocak ayında açtığı ihale mart ayında sonuçlandı, inşaat 500 günde tamamlanacak.

TOKİ’nin, “RTÜK İstanbul Hizmet Binası ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı” yaptırmak üzere 24 Ocak 2019 tarihinde düzenlediği ihale sonuçlandı.

Yaklaşık maliyeti 7 milyon 821 bin TL olarak belirlenen ihaleyi 7 milyon 195 bin liralık en düşük teklifin sahibi olan YCG İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Firma ile 25 Mart 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. İnşaatın 500 günde tamamlanması planlanıyor.
2016'DA YIKILDI

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde Vefabey Sokak'ta RTÜK İstanbul Temsilciliği'nin mülkiyetinde bulunan ve 2016 yılında yıkılan binanın yerine yapılacak yeni hizmet binası, konvansiyonel kalıp sistemiyle bin 986 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. 2 bodrum ve 7 normal kattan oluşacak yeni hizmet binasında üst kurul toplantı salonu, başkan odası, uzman odaları, temsilci odası, radyo kayıt odası, arşiv, bilgi-işlem, idari birimler, yemekhane, bay-bayan mescitler, sekreterlik, çay ocağı, otopark gibi birimler yer alacak.

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FOTOĞRAF BENDEN YORUM SİZDEN21 Mayıs 2019 Salı 15:38
  • GÜNAY MUSEYAVA SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI21 Mayıs 2019 Salı 15:25
  • EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU21 Mayıs 2019 Salı 15:04
  • DOLARA FRENLEME21 Mayıs 2019 Salı 14:11
  • YAYINI ERKEN BİTİRDİLER21 Mayıs 2019 Salı 14:07
  • RTÜK'e 7.1 Milyonluk hizmet binası!21 Mayıs 2019 Salı 13:11
  • 100 bin dolar üzeri döviz alımlarına kısıtlama!21 Mayıs 2019 Salı 13:05
  • "Samsun'daki bir devlet töreni değil iktidar partisinin şovuydu"21 Mayıs 2019 Salı 13:02
  • Usta gazeteci hayatını kaybetti!21 Mayıs 2019 Salı 12:31
  • Türkiye'deki demokrasiyi mahvettiniz!21 Mayıs 2019 Salı 12:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim