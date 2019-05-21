RTÜK'e 7.1 Milyonluk hizmet binası!

RTÜK’ün Beşiktaş’ta yapılacak yeni hizmet binası 7.1 milyon liraya inşa edilecek. TOKİ’nin ocak ayında açtığı ihale mart ayında sonuçlandı, inşaat 500 günde tamamlanacak.

TOKİ’nin, “RTÜK İstanbul Hizmet Binası ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı” yaptırmak üzere 24 Ocak 2019 tarihinde düzenlediği ihale sonuçlandı.

Yaklaşık maliyeti 7 milyon 821 bin TL olarak belirlenen ihaleyi 7 milyon 195 bin liralık en düşük teklifin sahibi olan YCG İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Firma ile 25 Mart 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. İnşaatın 500 günde tamamlanması planlanıyor.

2016'DA YIKILDI

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde Vefabey Sokak'ta RTÜK İstanbul Temsilciliği'nin mülkiyetinde bulunan ve 2016 yılında yıkılan binanın yerine yapılacak yeni hizmet binası, konvansiyonel kalıp sistemiyle bin 986 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. 2 bodrum ve 7 normal kattan oluşacak yeni hizmet binasında üst kurul toplantı salonu, başkan odası, uzman odaları, temsilci odası, radyo kayıt odası, arşiv, bilgi-işlem, idari birimler, yemekhane, bay-bayan mescitler, sekreterlik, çay ocağı, otopark gibi birimler yer alacak.