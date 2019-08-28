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RTÜK ÜYESİ FARUK BİLDİRİCİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA!

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RTÜK ÜYESİ FARUK BİLDİRİCİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA!
Kadına şiddeti özendirdiği düşünülen TV dizilerine yönelik tepkiler sürerken, RTÜK Üyesi ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den çok tartışılacak bir çıkış geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Medya Ombudsmanı ve RTÜK üyesi Faruk Bildirici, televizyonlardaki şiddeti özendiren ve kanıksatan, kadınlara karşı cinsiyetçilik yapılan yayınlarla ilgili uzman raporlarının RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından kurulda gündeme getirilmediğini açıkladı. Bildirici, "RTÜK’te de fiili 'başkanlık sistemi' başladı" dedi.
Bildirici, "Başkan Şahin’in, 14 Kasım 2018 tarihli toplantıda da 'Sen Anlat Karadeniz' adlı dizideki şiddet sahneleri nedeniyle ATV’ye yaptırım uygulanmasına-tüm Üst Kurul üyelerinin şiddet olduğu görüşünü savunmalarına rağmen- karşı çıkmış" ifadesini kullandı. Son altı aylık RTÜK kararlarını tarayan Bildirici, RTÜK’ün bazı TV kanallarını koruduğunu dile getirdi.

 

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