RTÜK ÜYESİ BİLDİRİCİ'DEN NİTELİKSİZ KAMU SPOTU UYARISI!

RTÜK'ten niteliksiz kamu spotlarıyla ilgili bir uyarı geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; RTÜK üyesi ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici, ret oyu verdiği oylamanın muhalefet şerhinde spot filmin yetersiz ve amaca hizmet etmeyen bir yapım olduğunu vurguladı. "Niteliksiz kamu spotları piyasası oluştu" diyen Bildirici, kamu spotlarına harcanan paraların açıklanması istedi.