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RTÜK ÜYESİ BİLDİRİCİ'DEN MÜGE ANLI'YA ENGELLEME!

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RTÜK ÜYESİ BİLDİRİCİ'DEN MÜGE ANLI'YA ENGELLEME!
CHP'nin RTÜK üyesi ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı kamu spotunda ATV'de program yapan Müge Anlı'nın oynamasına tepki gösterd

Medyafaresi.com'un haberine göre; Bildirici, Anlı'nın daha önceki yıllarda insan ticareti yapanlara "Yunanistan’a geçmek kaç liraydı?" diye sorduğunu hatırlatarak kaçakçılık tarifesini ekrana taşıdığını söyledi. Bildirici, "Müge Anlı, "insan ticareti" konusunda rol model olamaz" dedi. 

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