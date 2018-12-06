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RTÜK, Hülya Avşar'ın cezasını affetti

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RTÜK, Hülya Avşar'ın cezasını affetti
Geçen sezon yayınlanan sohbet programında aldatılmayı övdüğü için RTÜK'ten ceza alan Hülya Avşar'ın cezası affedildi. Konuyu Cengiz Semercioğlu kaleme aldı. İşte o yazı...

Hülya Avşar geçen sezon yayınlanan sohbet programında aldatmayı övdüğü için RTÜK'ten ağır bir ceza almıştı.

Erkeğin arada bir evden gidebileceğini, bunun evliliği diri tutacağını söyleyen Hülya Avşar'ın bu sözleri RTÜK tarafından toplumda evliliğe olan inancı zayıflatacağı gerekçesiyle incelemeye alınmıştı.

14 Ekim 2017'de yayınlanmıştı bu program ve RTÜK 18 Ekim 2017'deki toplantısında kanalın eylül ayındaki reklam gelirinin yüzde 5'i oranında ceza kesmişti kanala.

Bu da tam 1.505.058 lira olarak belirlenmişti.

Hülya Avşar 1.5 milyon lira RTÜK cezası yiyerek sezonun en ağır yaptırımlarından biriyle karşılaşmıştı. RTÜK cezalarında süreç şöyle işliyor...

Kanal para cezası kesildiği zaman parayı ödüyor. Sözleşmesine göre yapımcıya ve sunucuya belli bir bölümünü rücu ediyor. Ceza ödendikten sonra da kanal cezaya itiraz ederek RTÜK hakkında dava açıyor...

Yaklaşık bir yıl süren bu davalar sonucunda da bazı cezalar geri dönüyor, RTÜK de tahsil ettiği parayı kanala geri ödüyor.

Kanal da sunucu, yapımcıdan kestiği bölümün iadesini yapıyor. Hülya Avşar'ın cezası da aynı süreci izledi.

1.5 milyon lira ödendi RTÜK'e sonra itiraz edildi. Dava önceki gün sonuçlandı ve RTÜK'ün cezası kaldırıldı.

Şimdi RTÜK, Avşar’ın programı için Star’a kestiği 1.5 milyon lirayı geri iade edecek...

Star’ın varsa eğer Avşar’dan kestiği ücret de sanatçıya verilecek.

Ankara 18. İdare Mahkemesi cezaya gerek olmadığını şu gerekçeyle açıkladı:

“Hülya Avşar’ın ifadeleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı değildir.

Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden bir söylem de bulunmamaktadır.

Programın yayınlandığı saat ve logo da göz önüne alındığında hukuka aykırı bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır...”

Hülya’ya geçmiş olsun diyorum, bir yıl sonra da olsa haklılığı kanıtlanmış oldu...

Çünkü o dönemde sözlerinin kimseyi rencide etmediğini ısrarla savunmuştu...

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