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RTÜK BAŞKANINDAN SANSÜR İDDİALARINA İLK YANIT!

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RTÜK BAŞKANINDAN SANSÜR İDDİALARINA İLK YANIT!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "İnternete sansür geldi" ifadelerinin maksatlı çarpıtma ve kışkırtmalardan öteye gitmediğini belirtti.

Uçankuş.com'un haberine göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada TBMM'de daha önce görüşülerek yürürlüğe giren kanuna göre çıkarılan ve önemli bir boşluğu dolduran yönetmeliğin ülke ile millete hayırlı olmasını temenni etti.
Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yapılan tartışmaları titizlikle takip ettiklerini ve her görüşü dikkatle ele aldıklarını vurgulayan Şahin, olumlu yorumları, haksız ve acımasız eleştirileri tek tek analiz ettiklerini kaydetti.
Yönetmeliğe tabi kuruluşlardan neredeyse hiçbir itirazın gelmemesinin, hatta RTÜK’ün düzenlemelerini dikkate alacaklarını ifade etmelerinin oldukça anlamlı ve memnuniyet verici olduğuna değinen Şahin, şöyle devam etti:
"RTÜK olarak gerek ilgili kanuni değişiklik çalışmalarında gerekse yönetmelik çalışmaları esnasında taraflarla yakın iş birliği içinde hareket ederek, ilgili taraflardan gelen görüş ve önerilere tüm düzenlemelerde yer vermeye çalıştık. Yönetmelik yayınlandıktan sonra üzerinde spekülasyonlar yapılmak istenen bahse konu platformların, Üst Kurulumuz ile yakın iş birliği, sağlam bir iletişimi ve sektöre ilişkin çalışmaları bulunmaktadır." dedi.

 

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