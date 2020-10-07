RTÜK Başkanı Sayıştay raporundan neden rahatsız oldu?

Dış ülke gezilerinde RTÜK üyelerinin günlük harcırahları 230 Avro. RTÜK üyeleri, 2019 yılında yurt dışında 32 etkinliğe katıldı. Sayıştay raporlarına göre RTÜK üyelerinin yaptığı geziler hazineye 225 bin 853 liraya maloldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sayıştay’ın denetimiyle, kurul üyelerinin keyfi kararlarla yurt dışı gündeliklerini ve maaşlarını belirlemelerinin ortaya çıkmasına yönelik olarak, "Bazı basın ve yayın organlarında kesinleşmemiş Sayıştay raporlarına dayanılarak yapılan ve haksızca RTÜK Başkanı ve Üyelerini töhmet altında bırakan yurt dışı görevlendirmelerde alınan yolluklara ilişkin haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasını halkın doğru bilgilendirilmesi açısından elzem görüyoruz." ifadelerini kullandı.

RTÜK'ten yapılan basın açıklamasında, yurt dışı gezileri Sayıştay denetimine takılan ve bir yılda 450 bin 963 TL'lik 'kamu zararı' olduğuna yönelik haberlerin 'gerçek dışı iftiralar' olduğu belirtildi.

BirGün'den Nurcan Gökemir'in haberine göre, Sayıştay denetçileri yaptığı denetimler sonunda aynı konuda Başkan Ebubekir Şahin ve üyelerden savunma istedi. Kurumda 15 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan üyelerin yurt dışı gündeliğinin tespitinde bakanlık müsteşar yardımcısı emsal alınması gerekirken Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un yürürlükte olmayan 39’uncu maddesi çerçevesinde “en yüksek devlet memuru” olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın emsal alındığı görüldü.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında bulunan RTÜK’ün üyelerinin mali hakları ile sosyal hak ve yardımları kapsamında istisnai bir durumunun olmamasına karşın ödeme yapıldığı belirlendi.

Geçen yıl görev yapan başkan ve üyelerden savunmalarının istendiği yazıda, Üst Kurul’un değişik zamanlarda oybirliği ile aldığı kararlar doğrultusunda, TBMM tarafından seçilmiş olmaları nedeniyle diğer kurullardaki atama ile gelen üyelerle aynı düzenlemeye tabi olmadıkları yorumunu yaptıkları belirtildi. Kurul, bu yoruma dayanarak diğer kurullardaki üyelerden daha fazla ödeme aldı.

Bu süreçte Anayasa Mahkemesi’nin aldığı iptal kararına karşın 26 Nisan 2016’da kurul yine oybirliği ile uygulamayı sürdürme kararı aldı. Denetçi, mali haklarla ilgili böyle bir istisnanın kurul kararı ile değil ancak kanunla yapılabileceğini savunarak, yurtdışı geziler dolayısıyla 225 bin 853 TL kamu zararına yol açıldığını belirledi.