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RTÜK başkanı Ebubekir Şahin'in ailesi koronaya yakalandı!

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RTÜK başkanı Ebubekir Şahin'in ailesi koronaya yakalandı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in annesi, kız kardeşi ve iki yeğeninin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi’nde farklı evlerde yaşayan iki kişide corona virüsü tespit edildi.

Sonrasında sağlık müdürlüğü ekipleri Ovayolu Mahallesi’ndeki beş evde Covid-19 taraması gerçekleştirdi. Bu evlerde yapılan taramalar sonrasında bazı kişilerin testlerinin pozitif çıkması üzerine karantina uygulanmasına karar verilirdi.

Aileden alınan bilgilere göre RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in anne babası ve akrabalarının bulunduğu evde Covid-19 testi yapıldı. RTÜK Başkanı Şahin’in annesi, kız kardeşi ve iki yeğeninin sonuçları pozitif çıktı. Şahin ailesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Anne Şahin, kız kardeş ve yeğenlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu, 14 günlük karantina uygulaması yapılacağı öğrenilirken Covid-19 tespit edilen beş evde yaşayan kişiler de 14 gün süreyle karantina altına alındı.

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