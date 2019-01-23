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RTÜK başkanı belli oldu

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RTÜK başkanı belli oldu
İlhan Yerlikaya'nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi.

Dün RTÜK başkanlığından istifa eden İlhan yerlikaya'nın yerine Ebubekir Şahin getirildi

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