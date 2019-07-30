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RPNALDİNHO'YA BÜYÜK ŞOK!

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RPNALDİNHO'YA BÜYÜK ŞOK!
Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Ronaldinho'nun 2,5 milyon dolarlık cezası sebebiyle 57 mülküne el konulduğu ortaya çıktı.

Kariyerinde iki kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldinho borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Brezilya basınından çıkan haberlere göre Sambacı'nın 2,5 milyon dolarlık ceza sebebiyle Rio Grande do Sul Mahkemesi tarafından 57 adet mülküne el konuldu.

2,06 milyon dolarlık ihtarname ve vergi borcu bulunan Ronaldinho'ya ulusal Hazine Başsavcısı, 793 bin dolar da ceza verdi. Ronaldinho'nun avukatı Sergio Felco Queroz, Ronaldinho'nun borçları yapılandırmaya yönelik anlaşma yaptığını ifade etse de resmi sistemde bu borçların aktif olarak gözüktüğü bildirildi.

Efsane futbolcuya çifte pasaportu olmasına rağmen yurt dışına çıkma yasağı da konuldu.

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