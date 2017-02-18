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rötarlı balayı tatili

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rötarlı balayı tatili
Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, hayatını birleştirdiği İmane El Bani ile balayına çıktı.

Oyuncu Murat Yıldırım, geçtiğimiz yıl Aralık ayında evlendiği Faslı İmane El Bani ile balayına çıktı.

Evliliklerinde 2 ayı geride bırakan çift, rötarlı balayı için Maldivler'i seçti.

Geceliği 3 bin TL olan Shangri-La's Villingili Resort & Spa'da konaklayan İmane El Bani ile Murat Yıldırım, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştılar.

Murat Yıldırım, uzun süren sessizliğinin ardından Kim Milyoner Olmak İster programı ile ekranlara dönmüş ve aylık 150 bin TL'ye anlaşmıştı.

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