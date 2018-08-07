  • BIST 95.159
  • Altın 205,487
  • Dolar 5,2615
  • Euro 6,1002
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA9 binbaşı hakkında gözaltı kararı

Rosetti, TFF'deki görevinden ayrıldı

»
Rosetti, TFF'deki görevinden ayrıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Roberto Rosetti, görevinden ayrıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Rosetti'nin, Pierluigi Collina'nın yerine UEFA Hakem Komitesi Başkanlığı'na getirilmesi nedeniyle 2 yıldan bu yana sürdürdüğü MHK Danışmanlığı görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Aynı zamanda FIFA Video Yardımcı Hakem (VAR) Direktörü de olan Rosetti'nin, dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, kurul üyeleri ve Süper Lig hakemlerine, Dünya Kupası final müsabakalarındaki VAR uygulamalarına yönelik sunum ile veda ettiği kaydedildi.

TFF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen eski İtalyan hakem, TFF ve MHK ile mükemmel bir iş birliği içinde çalıştığını, görevinden iyi ilişkiler içinde ayrıldığını belirtti.

Türk hakemleri takip etmeye devam edeceğini aktaran Rosetti, Yusuf Namoğlu ile sürekli görüşerek gelişmelerle ilgili bilgi alacağını vurguladı. Riva'daki VAR Merkezi'ni de ziyaret eden Roberto Rosetti, buranın gördükleri arasında en iyisi olduğunu belirterek hakemlere başarılar diledi.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu da, 2 yıl birlikte çalışmış olmaktan memnuniyet duydukları Rosetti'nin bilgi ve deneyimlerinden en yüksek faydada yararlanıldığını kaydetti.

Roberto Rosetti'nin futbol oyun kurallarının uygulanması ve özellikle VAR sisteminin Türkiye'deki gelişimine çok önemli hizmetleri olduğunu vurgulayan Namoğlu, "Rosetti'yi her zaman kendimizden biri gibi gördük. Birlikte çalıştığımız insanın dünya ve Avrupa futbolunda böylesi önemli bir görevi üstlenmesi bizleri de gururlandırmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerimiz adına kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medipol Başakşehir'in UEFA listesi belli oldu07 Ağustos 2018 Salı 10:47
  • Domagoj Vida çalışmalara başladı07 Ağustos 2018 Salı 10:45
  • Atiker Konyaspor'a Perulu orta saha07 Ağustos 2018 Salı 10:43
  • Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?07 Ağustos 2018 Salı 10:10
  • 3 büyükler kaç bin forma ve kombine sattı06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:48
  • Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:37
  • Beşiktaş'ın yeni yengesi!06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:04
  • Fenerbahçe Portekizliler ile 11. kez!06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:43
  • Antonio Campbell Pınar Karşıyaka'da!06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:32
  • Titi'den Bursaspor'a duygusal veda!06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim