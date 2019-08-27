ROONEY, ESMER GÜZELLERLE YAKALANDI!

DC United forması giyen İngiltere ve Manchester United'ın eski yıldızı Rooney, takım arkadaşlarıyla gece eğlenmeye çıktı. 7 saat boyunca eğlenen Rooney, gecenin sonunda bir esmerle asansöre bindi. Yıldız isim daha sonra bir esmerle daha görüntülendi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; 7 saat boyunca çılgın bir eğlenceye imza atan futbolcu gecenin sonunda gizemli bir esmerle asansöre binip odaya çıkarken kameralara yakalandı. Daha sonrasında ise ünlü futbolcu beyaz tulumlu başka bir esmerle daha görüntülendi. Rooney DC United takım arkadaşlarıyla geceyi kutlarken eşi Coleen dört oğluyla beraber evdeydi.