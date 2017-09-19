Rönesans'a baskın! Rusya’da 1.7 milyar dolarlık usulsüz transferle suçlandı

Rusya’da önemli projelere imza atan Rönesans İnşaat’ın St. Petersburg şehrinde bulunan merkez ofisine, Rusya Federal Güvenlik Servisi baskın düzenledi.

TÜRKİYE’nin yurtdışında inşaat yapan en büyük şirketi Rönesans Rusya’da bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanlarının şirketin St. Petersburg şehrinde bulunan merkez ofisine geçtiğimiz salı günü baskın düzenleyerek, bilgisayar ve muhasebe kayıtlarına el konduğu Rus haber ajansı İnterfaks tarafından duyuruldu.

100 MİLYAR RUBLE

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin St. Petersburg şubesi ise Türk şirketine yönelik baskın ve aramalarla ilgili kısa bir açıklama yayınlayarak, “Operasyon Renaissance Construction şirketine yönelik Rusya Federasyonu Suç Yasası’nın 193’üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Şirket muhtelif tarihlerde Rusya döviz yönetmeliğine aykırı davranarak, yurtdışına 100 milyar ruble (Yaklaşık 1,7 milyar dolar) transfer ettiği tahmin ediliyor. Aramalar açılacak davaya kanıt toplanması amacıyla yapılmıştır” dendi.

Rönesans olayla ilgili suçlamaları redederken şirkete yakın kaynaklar baskının perde arkasında Rusya’da sık gölülen ‘rakip ihbarı’ olayı olabileceğini söyledi.

DÜNYA DEVİ ŞİRKET

Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record’un (ENR) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesi geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. 2016 gelirlerine göre yapılan listede 38’inci sırada yer alan Rönesans Holding, Türk taahhüt şirketleri arasında ilk sıraya yerleşmişti. ENR listesine göre, 2016 yılında toplam 3.9 milyar dolar gelir elde eden şirketin uluslararası projelerinden elde ettiği gelir ise 3.25 milyar dolar seviyesini aştı.

RÖNESANS’TAN AÇIKLAMA ‘BİZE YÖNELİK BİR SUÇLAMA YOK’

KONU ile ilgili bir Hürriyet’e de bir açıklama yapan Rönesans yetkilileri şunları şunları ifade etti:

“Rusya’da yapılan genel bir inceleme kapsamında, şirketimizin St.Petersburg ofisinde de araştırma yapılmış olup, Rönesans’a yönelik herhangi bir suçlama olmadığı ifade edilmiştir. 1993 yılında Rusya’da kurulan ve bölgede 3 milyar dolar büyüklüğünde varlığa sahip olan şirketimiz, bugüne kadar Rusya Federasyonu’nun hukuk sistemine saygılı ve mevzuata uygun şekilde pek çok başarılı projeye imza atmıştır. Şirketimiz hakkında çıkan haberlerle ilgili herhangi bir dayanak yahut hukuksal zemin bulunmadığı görülmektedir. Şirketimiz, gelişmeleri yakından takip etmekte, Rusya ve diğer coğrafyalardaki bütün faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Rönesans’ın kurumsal prensipleri ve şeffaflık ilkesi gereği, bu açıklamayı saygıyla bilgilerinize sunarız.”

6.4 MİLYAR DOLAR AKTİF BÜYÜKLÜK

DR. Erman Ilıcak tarafından 1993 yılında kurulan Rönesans Holding, dünyanın 24 farklı ülkesinde ana müteahhit ve yatırımcı olarak hizmet veriyor. Rönesans Holding 2016 yıl sonu verilerine göre 6.4 milyar dolar aktif büyüklüğe ulaştı. Rusya, Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, Cezayir, Polonya, Hollanda, Beyaz Rusya, Almanya, Nijerya, İsviçre, Avusturya, Irak, Katar, Libya, Finlandiya, Belçika, Japonya, Mozambik, Sri Lanka, Lüksemburg, Gabon, Curocao ve St. Lucia’da faaliyetlerini sürdüren Rönesans, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa ülkelerinde, yeni projelere imza atmayı hedefliyor.

‘2 MİLYAR DOLAR KAYIP’ DEMİŞTİ

UÇAK krizinin ardından Rusya’nın devreye aldığı yasak ve ambargoların en çok etkilediği şirketlerden biri de Rönesans olmuştu. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, nisan ayında yaptığı bir açıklamada Türk-Rus ilişkilerinin son durumunu değerlendirmiş ve şunları söylemişti: “Son 1.5 yılda yeni işler alamadık. 2 milyar dolarlık işi Çinli ve diğer ülkelerden gelen firmalara kaptırdık. Çok ciddi bir faturası oldu. İlişkiler yeniden canlanıyor. Ciddi bir kararlılık görüyoruz. Yaptırımların kalkmasıyla Rusya’ya kaybı kısa sürede telafi edebiliriz. Şu anda Rusya’nın yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz. Daha önce kararname çıkarmışlardı, onun yükümlülüğünün kalkmasından sonra koşturmaya devam edeceğiz. Yasak kalktıktan sonra beklediğimiz petro-kimyada, bina inşaatlarında büyük işlerimiz var.”

DEVAM EDEN PROJELER DE VAR

ERMAN Ilıcak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Rusya’daki 2.5 milyar dolarlık proje için de yaptırımların kalkmasını beklediklerini söyledi. Şirketin resmi internet sitesinde yer alan listeye göre Rusya’da devam eden projeler şöyle:

* Kola Organize Sanayi Bölgesi (St Petersburg Rusya): Proje, Leningrad Bölge Hükümeti ve Rönesans İnşaat ile birlikte Tellus Grup arasında 2013 yılında St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda işbirliği muhtırasının imzalanmasıyla başlatıldı. Mühendislik, alt yapı ve ulaşım için ayrılan 80 milyon dolar da dahil olmak üzere toplam yatırım 450 milyon dolar. Aralık 2021’de teslimi planlanıyor

*Neva Tower (Moskova-Rusya): 2.41 hektarlık arsa üzerinde bulunan iki çok katlı yüksek binadan oluşuyor. Bir kule, konut binası (75 kat) iken, diğeri ise karışık kullanımlı bir binadır (62 kat). Kuleler, 289 metre ve 337 metre uzunluğa erişecek. Projenin, Aralık 2019’da tamamlanması planlanıyor.