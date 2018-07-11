Ronaldo'nun Juventus'a maliyeti belli oldu

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bonservisi için İspanya temsilcisi Real Madrid'e 100 milyon avro ödeyecek.

Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bonservisi için Real Madrid'e iki sezon içinde 100 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği ve FIFA kuralları çerçevesinde 12 milyon avroluk ek ödeme yapılacağı belirtildi.

FIFA Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan 33 yaşındaki Ronaldo ise Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre yeni sözleşmesiyle Portekizli yıldız, her sezon için 30 milyon avro net gelir elde edecek.

Real Madrid'de 2009 yılından bu yana forma giyen Cristiano Ronaldo, İspanya temsilcisinde 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asistlik performans sergilemişti.