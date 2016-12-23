Ronaldo çılgına döndü!

Real Madrid'in yıldız futbolcCoelho'nun özel olarak Ronaldo'nun evinde ablası Aveiro ile olmak istediği belirtilirken yaramaz çift, evde aniden Cristiano Ronaldo ile karşılaştı.

Birbirlerinin geleceğinden haberdar olmayan ikili şok olurken, Cristiano Ronaldo'nun oldukça sinirlendiği iddia edildi.

Ronaldo'nun ablasıyla ilişkisini kestiği belirtilirken, aynı zamanda pop şarkıcısı olan Katia Aveiro bu iddiaları kişisel blogundan yalanladı.

Habere göre Katia Aveiro, eski sevgilisi poker oyuncusu Claudio Coelho ile bir araya geldi. İkili seks yapmak için Cristiano Ronaldo'nun Porto'daki evine gittiler.Aveiro, kardeşi Ronaldo ile konuşmadıkları haberlerinin gerçek olmadığını ve kardeşiyle konuşmaya devam ettiğini yazdı. (Sporx)