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Ronaldinho dağıttı

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Ronaldinho dağıttı
Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho dağıttı

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, İstanbul'a geldikten sonra gece hayatının da tadına baktı. Sabahın ilk ışıklarına dek bayanlarla dans eden futbolcu tatilden memnun kaldığını belirtti.

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