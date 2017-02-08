Ronaldinho dağıttı

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, İstanbul'a geldikten sonra gece hayatının da tadına baktı. Sabahın ilk ışıklarına dek bayanlarla dans eden futbolcu tatilden memnun kaldığını belirtti.
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Etiketler: Ronaldinho
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