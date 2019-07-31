RONALD REAGAN'IN SKANDAL SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI!

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Birleşmiş Milletler'deki Afrikalı delegeler için "maymun" ifadesini kullandığı ses kaydı ortaya çıktı.

SonDakika.com'un haberine göre; Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Birleşmiş Milletler'deki Afrikalı delegeler için 'maymun' ifadesini kullandığı ses kaydı ortaya çıktı. Reagan 1971'de California valisiyken yaptığı telefon görüşmesinde "Şu Afrika ülkelerinden gelen maymunlara bakıyorum da, lanet olsun onlara... Hala ayakkabıların içinde rahat edemiyorlar" diyor.