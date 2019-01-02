  • BIST 89.539
  • Altın 222,655
  • Dolar 5,3783
  • Euro 6,1495
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Romantik usta

»
Romantik usta
Usta oyuncu Ali Erkazan kendisinden 23 yaş küçük Çağlar Kılıç'a Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programın da canlı yayın da evlilik teklifi etti.


Ali Erkazan tanışma hikayelerini de canlı yayında anlattı:"Çağlar’ı bir arkadaşın mekanında gördüm. Sonra yemeğe davet ettim. Çıkışta ‘motora bineyim de havam olsun’ dedim. Bacak boyum yetmeyince binemedim. O önden motorla gitti, ben arkadan.O yemekte benim içime bir sıcaklık oturdu. 2 gün sonra onu Ada’ya davet ettim. Gece orada kaldık. Onun gözlerine baka baka şiir okudum.Obir teklif sundum. Bana düşüneceğini söyledi. 8 ay düşündü. Ildır’a gittim dizi çekmeye. Onu da çağırdım. Çağlar da düşünmüş, kararını vermiş. Bana göre ilk görüştüğümüz zaman başladık, ona göre ise Ildır’da başlamışız…Ben acele etmesem hala düşünüyordu. Yaş farkını ben hiç dert etmedim. Daha önce de böyle bir ilişkim oldu. Ben hayatımda hiçbir zaman ayrıntılarla ilgilenmedim. Duygular devreye girince ve yaşananlar o problem gibi görünen şeyler kendi kendini eritiyor."

oyuncu-ali-erkazan-canli-yayinda-kendisinden-23-11599275_5939_m.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıl başı şıklığı02 Ocak 2019 Çarşamba 11:07
  • İvana yeni aşkını instagram'dan duyurdu02 Ocak 2019 Çarşamba 10:39
  • Paylaşımları ele veriyor Şeyma yine yakalandı..01 Ocak 2019 Salı 13:38
  • Sinal Akçil Burcu kıratlı ile evlendi01 Ocak 2019 Salı 13:01
  • Yıldızhan ailesi'nin ilginç aile dövmesi01 Ocak 2019 Salı 12:24
  • Ünlüler yeni yılda nerede sahne alacak31 Aralık 2018 Pazartesi 17:00
  • Cinsel tercihim...31 Aralık 2018 Pazartesi 16:21
  • Belçim dünyaca ünlü marka'nın yüzü oldu31 Aralık 2018 Pazartesi 15:04
  • Müslüm'ü paylaşamadılar31 Aralık 2018 Pazartesi 14:44
  • Bu kavga büyüyecek31 Aralık 2018 Pazartesi 14:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim