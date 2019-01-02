Romantik usta

Usta oyuncu Ali Erkazan kendisinden 23 yaş küçük Çağlar Kılıç'a Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programın da canlı yayın da evlilik teklifi etti.



Ali Erkazan tanışma hikayelerini de canlı yayında anlattı:"Çağlar’ı bir arkadaşın mekanında gördüm. Sonra yemeğe davet ettim. Çıkışta ‘motora bineyim de havam olsun’ dedim. Bacak boyum yetmeyince binemedim. O önden motorla gitti, ben arkadan.O yemekte benim içime bir sıcaklık oturdu. 2 gün sonra onu Ada’ya davet ettim. Gece orada kaldık. Onun gözlerine baka baka şiir okudum.Obir teklif sundum. Bana düşüneceğini söyledi. 8 ay düşündü. Ildır’a gittim dizi çekmeye. Onu da çağırdım. Çağlar da düşünmüş, kararını vermiş. Bana göre ilk görüştüğümüz zaman başladık, ona göre ise Ildır’da başlamışız…Ben acele etmesem hala düşünüyordu. Yaş farkını ben hiç dert etmedim. Daha önce de böyle bir ilişkim oldu. Ben hayatımda hiçbir zaman ayrıntılarla ilgilenmedim. Duygular devreye girince ve yaşananlar o problem gibi görünen şeyler kendi kendini eritiyor."