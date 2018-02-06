Kubilay Gecelerde

Roma'da Nikah, Moda'da Davet

Pelin Batu, Dr. Macit Bitargil ile Roma'da evlenmişti. Çift önceki gece Moda Deniz Kulübü'nde ailelerin ve dostlarının katıldığı bir davet verdi. Düğün pastasını birlikte kesen Peli Batu - Maçıt Bitargil çiftini tebrik edenler arasında Güneri Civaoğlu da vardı.

Guneri CİVAOĞLU, Pelin BATU ve Eşi Maçıt BİTARGİL

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Dedeman Evlendi

Murat Dedeman, Sevda Zengin ile evlendi. 20 yıl önce Şenver Hanım ile evli iken aşk yaşadığı Sevda Hanim ile iki saat önce Gayrettepe Dedeman Otel'de dünya evine giren Murat Bey Bodrum'da yaşayacaklarını belirtti. Bodrum Konacık'taki muhteşem villaların dekorasyonunu baştan aşağıya yenileyen çift, Bodrum'daki evlerinde balayını geçireceklerini söyledi.



Sevda ZENGİN ve Murat DEDEMAN

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Annesi ile Tanıştırdı

Oyuncu Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy bir aydır flört ediyorlar.

Ferhan Şensoy - Derya Baykal'ın kızları Derya ve Sarp Levendoğlu haftasonu Datça'ya gitmişler. Sarp Bey sevgilisi Derya Şensoy'u burada yaşayan annesi Emine Altıoklar ile tanıştırmış. Genç sevgililerin dost çevresinde evlilik hazırlığı yaptıkları konuşuluyor.



Derya ŞENSOY ve Sarp LEVENDOĞLU

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Müzeyyen Senar'ı Canlandıracak

Şevval Sam Müzeyyen Senar'ın hayatını anlatan müzikalde ünlü sanatçıyı canlandıracak. Müzeyyen Müzikali 8 Şubatta izleyici ile buluşacak.

Şevval SAM

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Bülent Ersoy'un İlgi Çeken Kıyafeti

Bülent Ersoy dün gece Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü sanatçı Girne Rocks Oteldeki gecede Nur Yerlitaş imzalı bir kıyafet giydi. Ersoy'un bu ilginç kıyafetini modacı Yerlitaş 120 metre uzunluğunda taşla süslemiş.

Bülent ERSOY

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Sonunda Rolüne Kavuştu

Neslihan Kozanoğlu dizi oyuncusu oldu. Batık Hisar Bank'ın eski sahibi Ahmet Kozanoğlu ile evlenerek Cumhuriyet Köyü'ndeki çiftliklerinde yaşamaya başlayan Neslihan Hanım "Sosyetik ev kadınları" adlı dizide kamera karşısına geçti. Kanal D'de bugün yayınlanmaya başlayan dizide Kozanoğlu'nun rol arkadaşları Günsel Ülkü, Elif Sağlamyürek, Esra Tekgöz ve Ezgi Dargı.



Neslihan KOZANOĞLU

Aralarına 'Kara Kedi' Girdi

Eda Taşpınar iki yıldır Serhat Tuncay ile birlikte. Sevgililer yaz aylarında Mikanos Aadasındaki evlerinde yaşıyorlar. Kış geldiği zaman İstanbul, Londra ve Paris gibi dünya şehirlerini turluyorlar. Geçtiğimiz hafta Eda Hanımın Londra'ya tek başına gitmesi sonrasında sevgililerin arası açılmış. Serhat Tuncay - Eda Taşpınar çiftine yakın çevreler kırgınlığın kolay kolay geçmeyeceği yönünde hemfikirler.

Eda TAŞPINAR - Serhat TUNCAY

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Demet Sabancı Lordları Ağırladı

Bosphorus Center for Global Affairs toplantısıönceki gün İstanbul da Demet Sabancı himayesinde yapıldı.

Toplumun farklı kesimlerinden insanları bir araya getirerek yerel ve küresel ölçekte, siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunları ele almak ve bu sorunlara çözüm üretmek için bir araya geldiklerini belirten Demet Sabancı'nın konukları arasında İngiliz Parlamentosunun yani Lordlar Kamarası'nın üyeleri de vardı. Barones Pauline Neville Jones bu foruma katılmaktan mutlu oldugünü söyleyerek Sabancı'ya teşekkür etmiş

Demet SABANCI

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ABD Başkanı 4 yaşında

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 4 yaşındaki hali gerçekten görmeye değer. Business Insider dergisi ünlülerin küçük hallerini gösteren fotoğraflar yayınlamış. Benimde ilgimi en çok şimdilerde ABD Başkanı olarak tüm dünyaya kafa tutan her fırsatta savaş çığırtkanlığı yapan Trump çekti.

Donald Trump 4 Yaşında

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Ortaçağ Kasabasında Tatil

Şahan-Selin Gökbakar çifti tatile gitti. Gökbakar çifti çocuklarından ayrı bir tatil planı yapmanın zor olduğunu ancak başbaşa kalmaya ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

Şahan Bey eşini Avusturya - Tirol yakınlarındaki Kitzbuhel'e götürmüş. 10 bin nüfuslu bu ortaçağ kasabası kayak merkezi ve doğa yürüyüşleri ile ünlü.



Selin GÖKBAKAR ve Şahan GÖKBAKAR

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Reçber Çifti Kartalkaya'yı Tercih Etti

Elit isimlerimiz kar tatili için Avrupa'nın seçkin kayak merkezlerini tercih ederken, Rüştü - Işıl Reçber çifti Kartalkaya'ya gittiler. Sömestr tatilinden yararlanan çift oğulları ile kar tatilinin keyfini doyasıya yaşıyorlar.



Rüştü REÇBER ve Eşi Işıl REÇBER

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Seda Sayan'ın Oğlu Fransa'da Tatilde

Oğul Can Engin arkadaşları ile birlikte Fransa'nın gözde kayak merkezi Courchavel'e tatile gitti. Seda Sayan'ın eski futbolcu Sinan Engin ile yaptığı evlilikten olan oğlu Oğul Can Engin , çocukluk arkadası Selim Sankaya'nın doğum günü kutlamasını da kayak merkezinin gozde mekanı Namos'ta yaptı.

Selim SANKAYA - Efe KESGÜN - Oğul Can ENGİN - Ahmet BERKMAN - Ömer USER - Cem YILDIRIM

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Erol Evgin'in Oğlu Boşandı

Ünlü şarkıcı Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin boşandı.

10 yıllık evliliklerini bitiren Elif - Murat Engin çifti geçtiğimiz aylarda anlaşarak birbirlerinden herhangi bir şey talep etmeden yuvalarını ayırmışlar.

Elif ENGİN ve Murat ENGİN

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Kızlar Eğlencede Buluştu

Dün gece Angie Club'ın birbirinden seçkin konukları vardı.

Elit isimleri ağırlayan Angie club Etiler'de kapanan, elit kesimin tercih ettiği Şamdan müdavimlerini bünyesinde toplamayı başarmış.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Faber-Castell kalemlerinin sahibi aileye gelin giden Melisa Eliyeşil Faber Castell, Sanem Kardıcalı Tezman, Joyce Goldenberg ve arkadaşları mekanda geç vakte kadar eğlendiler.

Yağmur ÜNAL, Melisa Eliyeşil Faber Castell, Sanem Kardıcalı Tezman, Joyce Goldenberg

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Örnek Baba Kızı ile Tatilde

Televizyoncu - yazar Mirgün Cabas, sömestr tatilini kızı Leyla ile geçiriyor. Mirgün Cabas - Tuğba Ünsal çifti, kızları Leyla'yı da alarak Avusturya'ya kayak tatiline gittiler. Baba - kız Cabas'lar, Salzburg yakınlarındaki kayak merkezinde gün boyu kayağın keyfini yaşadı.

Mirgün CABAS ve Kızı Leyla CABAS

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Koleksiyon Bitti Miami'ye Gitti

Tasarımcı Burcu Şener, dün Miami'ye uçtu. So-Yoo Beachwear 2018 koleksiyonunu hazırlayıp bitiren Burcu Hanım modellerini satışa sunmadan önce tatili hakettiğini soyleyerek deniz ve güneşin yılın 12 ayı keyfinin sürüldüğü Miami'ye gitti.

Burcu ŞENDİR

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Bugün Doğum Günü

İş adamı Serkan Kodaloğlu'nun bugün doğum günü. Petek Dinçöz ile evlenerek mutluluğu yakalayan Serkan Beyin bu evlilikten bir de oğlu oldu. Petek - Serkan Kodaloğlu çifti, Aslan adını verdikleri oğulları ile birlikte mutlu aile tablosuna tam bir örnek.

Serkan KODALOĞLU ve Petek DİNÇÖZ

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Alara Koçibey Çocukları ile Buluştu

Alara Koçibey önceki gün Fransa'ya gitti. Buradan Monako'ya geçen Alara Hanım burada Oğlu Renç ve Kızı Paris ile buluştu.

Alara hanımın Cem Uzan ile yaptığı evlilikten olan çocukları Renç ve Paris, anneleri ile haftasonuna kadar birlikte vakit geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Kızı Paris UZAN, Alara KOÇİBEY ve Renc UZAN

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Özcan Deniz Sevgilisi ile Hatay Yemekleri Sevdalısı

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, sevgilisi Feyza Aktan ile dün gece baş başa yemekteydı.

Deniz ve 4 aylık hamile sevgilisi Etiler'deki Hatay Medeniyetleri Sofrası'nda yemek yedi.

Özcan DENİZ ve Sevgilisi Feyza AKTAN

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Büyükhanlı Ailesi Tatilde

Volkan Büyükhanlı yoğun iş temposuna ara verip tatile çıktı.

İnşaatçı Büyükhanlı Ailesinin genç kuşak temsilcisi Volkan Bey, Eşi Sanem hanım ve oğulları Ege ile Dubai'ye gitti. Günün büyük kısmını oğlu ile kumsalda oynayarak geçirdi.

Resimalti

Volkan BÜYÜKHANLI ve Oğlu Ege BÜYÜKHANLI

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Güler Sabancı Dayısını Kaybetti

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı dayısı Orhan Türker'İ kaybetti. Güler Hanım Gülor adını verdiği şarap üretiminin başında olan ve çok sevdiğini söylediği dayısının vefatına çok üzüldüğünü söylüyor.

Saygın kişiliği ve yardımseverliği ile tanınan Orhan Türker'e Allah'tan rahmet, Sabancı Ailesine sabırlar dilerim.



Orhan TÜRKER, Güler SABANCI ve Pascal DELBECK

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Acun Ilıcalı Kızına Doğum Günü Hediyesi Olarak Jeep Aldı

Acun Ilıcalı kızı Banu'nun doğum gününü dün gece kutladı .

Sahibi olduğu Acun Medya binasındaki kutlamada baba - kız pastanın mumlarını birlikte üfledi.Acun Ilıcalı kızı Banu'ya doğum günü hediyesi olarak jeep aldı.

Acun ILICALI ve Kızı Banu ILICALI

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Phuket'te Tatil

Sevda Doğan Bezmen önceki gün Phuket'e uçtu. Selma Türkeş'in Halil Bezen ile yaptığı evlilikten olan oğlu Fuat Bezen'in eşi Sevda Hanım Phuket tatiline kız arkadaşları ile çıktı. Kaplanlar ile poz vererek cesaretini de gösterdi.

Sevda Doğan BEZMEN

Aynı Gün Doğanlar

Tansu Ekşioğlu ve Pelin Akad dün doğum günlerini kutladı.

Yapımcı Akad doğum gününü arkadaşları Gülay Kamaz, Ece Kiral ve Elif Kart ile gittikleri bir restoranda kutlarken Ender Mermerci'nin kızı Tansu hanim bu mutlu gününü eşi ve çocukları ile geçirdi

Tansu EKŞİOĞLU Pelin AKAD

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Posta Gazetesinde Çalışmaya Başladı

Saba Tümer Posta Gazetesi için röportaj yapmaya başladı. Gazetenin haftasonu eki için söyleşi yapan Tümer'in ilk konuğu Jülide Ateş oldu. Türkiye eski güzellerinden ve ana haber bülteni sunucusu Ateş'e, Emre Iskeceli ile olan mutlu evliliklerinden oğulları Ali'nin eğitimine kadar her konuda sorular soran Saba Tümer'in röportajı bu haftasonu Posta Gazetesinde yayınlanacak.

Saba TÜMER ve Jülide ATEŞ

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80'inci Yaşını Kutladı

Berna Tokar önceki gün yeni yaşını kutladı. Turizmci rahmetli Feyyaz Tokar'ın eşi Berna Hanım yeni yaşını Otağtepe deki evinde ailesi ve yakın dostları ile kutladı. Berna Hanımı bu mutlu günün ilk saatlerinde arayarak kutlayan torunları Melis Dural ve Ali Merzeci oldu. Yardımseverliği ve Hanımefendi kişiliği ile saygı duyulan Berna Tokar'a nice sağlıklı doğum günleri dileriz.

Berna TOKAR ve Torunu Melis DURAL

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Aşkları İlk Günkü Gibi

Dün gece New York Madison Square Garden'da düzenlenen Grammy ödül töreninde ilgiyi en çok Katie Holmes ve Jamie Foxx çifti çekti. Tom Cruise'dan boşandıktan sonra oyuncu ve yönetmen Jamie Foxx ile aşk yaşamaya başlayan Katie Holmes'un mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Katie HOLMES ve Jamie FOXX

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Elton John'ın Tercihi Gucci

Dünyaca ünlü ses sanatçısı Elton John dün gece Grammy ödül töreninde sahneye çıktı.

Madison Square Garden'da düzenlenen törene eşi David Furnish ile gelen Elton John'un giydiği renkli ceketi Gucci etiketini taşıyordu.

Elton JOHN ve David FURNISH

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İkinci Bebek Geliyor

Neslişah - Engin Altan Düzyatan çifti ikinci bebek heyecanını yaşıyor.

Neslişah Hanım 3 aylık hamileymiş ve bu mutlu haber önce anneannesi Hülya Koçyiğit ile paylaşmış. Ayrıca Neslişah Hanımın ikinci çocuğunun kız olacağı müjdesini de annneannesi Hülya Koçyiğit'e vermiş.

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Engin Altan DÜZYATAN ve Neslişah ALKOÇLAR

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Eniştesini Kaybetti

Ece - Ozan Doğulu çifti geçtiğimiz hafta eniştelerini kaybettiler.

Emekli Kurmay Albay olan Tuğrul Baykent'i aile kabristanına defneden Dogulu çiftı eniştelleri için dün dua okuttular. Tuğrul Baykent 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ece DOĞULU - Ozan DOĞULU

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Kahve Keyfi

Leyla Alaton iki gün önce Fransa'ya uçmuştu. Leyla Hanım önceki gün de Belçika'ya geçti. Brüksel'e giden iş kadını burada Dünyaca ünlü Mazel Sanat Galerisi'ni gezdi. Aynı saatlerde orada bulunan CHP eski milletvekili Şafak Pavey ile Alaton birlikte kahve içmek için sanat turlarına kısa bir mola verdiler.

Leyla ALATON ve Şafak PAVEY

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Grammy Ödül Törenine Katıldılar

Şeyma - Acun Ilıcalı çifti dün gece düzenlenen 60'ıncı Grammy Ödül Törenine katıldı.

New York'taki Madison Square Garden'da düzenlenen gecede Şeyma Subaşı parlak kumaştan hazırlanan elbisesi ile dikkat çekerken, geceyi takip eden basın mensupları tarafından ses sanatçısı zannedilmesi gülüşmelere yol açtı.



Şeyma SUBAŞI ve Acun ILICALI

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Tezmanlar Kayak'ta

Sanem - Ralph Tezmanlar çifti bir haftalık tatillerini geçirmek için Fransa'ya gittiler.

Tezmanlar Fransa'nın kayak merkezlerinden en mütevazısi kabul edilen Megéve'de kar tatilinin keyfini çıkartıyorlar.

Sanem TEZMANLAR ve Ralph TEZMANLAR

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'Şeffaf Oda'da Buluştular

Güneri Civaoğlu'nun hazırlayıp sunduğu 'Şeffaf Oda' programının yarın sabahki konukları Zülfü Livaneli ve Sıla Gençoglu. İki ünlü sanatçının programı sevenleri tarafından merakla bekleniliyor. Sıla ve Livaneli birlikte 'Belalım' adlı şarkıyı seslendirecek ve çok özel sorulara cevap verecekler.

Sıla GENÇOĞLU ve Zülfi LİVANELİ

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Annesiz Doğum Günü

Sibel Can'ın oğlu Engin Can Ural yeni yaşını bugün kutluyor.

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten olan oğlu Engin Can Ural, doğum günü kutlamasını eğitimini sürdürdüğü Miami'de yapacak. Sibel Can bu mutlu gününde oğlunun yanında olamamanın burukluğunu yaşıyor.

Engin Can URAL ve Sibel CAN

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Avusturya'da Haftasonu Kaçamağı

Saran Grup Başkanı Sadettin Saran haftasonunu fırsat bilip mini bir kaçamak yaptı. Saran, kayak için arkadaşları ile Avusturya'ya uçtu. "Pazartesi günü Saran Medya Grup binasında işimin başındayım." diyen Saadettin Bey, yoğun iş temposuna bu mini tatiller doping oluyor diye konuştu.

Saddettin SARAN

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Tatlıses'ten Sevgilisine Pırlanta Yüzük

İbrahim Tatlises'in oğlu İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü dün gece kutladı. Ortak arkadaşlarını Maslak'taki bir gece kulübüne davet eden Ido Tatlises, sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye pırlanta yüzük hediye etmiş.

İdo TATLISES - Yasemin ŞEFKATLİ

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Siren Ertan'dan Hediye Var

Siren Ertan sosyal medyada 200 bin takipçi sayısına ulaşmış. Ertan bu mutluluğu takipçilerini ödüllendirerek onlarla paylaş.mak istemiş. Kurduğu markanın kaç yılında kurulduğu tam ismi ve kurumsal rengini bilen takipçisine bir elbise hediye edecekmiş.

Siren Hanım bildiğim kadarı ile bayan houte - couture hazırlıyor. Yarışmada doğru cevabı bir erkek verirse... O zaman hediyesi Vakko'dan bir takım elbise olur sanırım.

Siren ERTAN

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Cezaevine Götürdü

Seren Serengil canlı yayında yasak olduğunu bile bile sarf ettiği sözler nedeniyle 3 günlük hapis cezası aldı.

Serengil sabah erken saatlerde Bakırköy Kadın Tutuk ve Cezaevine teslim olmak için yola çıktı.

Serengil'i tutuk evine arkadaşı Sarp Yaman götürdü.

Sarp YAMAN - Seren SERENGİL

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İyiliğe Adanmış Markaya Destek

Defne Samyeli dün gece katıldığı davette şıklığı ile dikkat çekti.

Samyeli, Adem Kalem'in iyiliğe adadığı yeni marka kimliği gecesinde tek omzunu açıkta bırakan Begumkhan marka bluz ile hemcinslerinin kıskanç bakışlarına hedef oldu.

Defne SAMYELİ

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Bugün Doğum Günü

Fernerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile evlenerek 'hayatımın en doğru kararını' verdim diyen Asli Şen, bugün bir mutluluk daha yaşıyor.

Aslı Hanımın annesi Hacer Gümüşel'in bugün doğum günü. Hacer Hanım 59'uncu yaşını kutlayacak.

Aslı ŞEN ve Annesi Hacer HANIM

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Ermiş'i Okuyor

İş kadını Leyla Alaton bir kitap kurdu.

Okumayı çok seven Alaton katıldığı söyleşi programlarındaki dobralığı ile de tanınıyor. Leyla Hanım sabah erken saatlerde Paris e uçtu. THY ile uçan Leyla Alaton un 3 saatlik uçuş esnasında okumak için yanına aldığı kitap Halil Cibran'in "Ermiş " adlı kitabıydı.

St. Moritz'de Tatil

Alişan - Buse Varol çifti çekimlere ara verip baş başa tatile çıktı. Çift St. Moritz'de kayak yapıyor.

Buse VAROL - Alişan

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Bülent Ersoy Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, midesindeki rahatsızlığın artması uzerine Amerikan Hastanesi acil servisine gitmiş. Şoförü, Ersoy'u acil servise yatirmis.

Sanatçının hastaneye yattığı haberini duyan Safiye Soyman ziyaretine gitmek için Ankara'dan İstanbul'a yola çıkmış.

Safiye SOYMAN - Bülent ERSOY

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Dava Şubat Ayında

Sedef Avcı'ya önceki gün Akmerkez’de rastladım. Bir diziden alacağını tahsil edemediği için yapımcı şirkete 160 bin liralık dava açan ünlü oyuncu, konuyla ilgili sorulara “Dava Şubat ayında görülecek, şu an konuşamam.” yanıtını verdi. Avcı, 'Romantik Komedi 3'ün Engin Altan Düzyatan'ın sakallarını kesemediği için çekilemediği iddiasına da yanıt verdi: “Yeni filmin çekilmemesinin nedeni Engin’in sakalıyla alakalı değildi. Genel olarak bütün oyuncuların programı uymadı.”

Sedef AVCI

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İmam Nikahı Kıydılar

Arda Turan ve sevgilisi Aslıhan Doğan ile dini nikah kıymış. Barcelona'dan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne transfer olan yıldız futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlilik yolunda ilk adımı attıklarını yakın dostlarına fısıldıyorlarmış.

Aslıhan DOĞAN ve Arda TURAN

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Ankara - Kars Hattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eski Başkanlarından Fuat Miras'ın oğlu Tarık Miras, iki yıl önce Hande Atıcı ile evlenmişti.

Genç armatörlerimizden Tarık Bey, Eşi Hande Hanım ve arkadaş grubuyla birlikte önceki gün Kars'a gittiler.

Ankara'dan Kars'a Doğu Ekspresiyle trenle yolculuk yapan çift, en çok Erzincan'ın karla kaplı doğasından etkilenmiş. Miras Çifti, Kars'ın tarihi yerlerini görmenin keyfini doyasıya yaşıyorlar

Hande ve Tarık MİRAS

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İsviçre'de Kayak Keyfi

Örenbayan İplikleri'nin sahibi, ailenin genç kuşak temsilcisi İzzet Karako, arkadaş grubu ile İsviçre'ye kayak tatiline gitti. İzzet Bey Alpler'deki kayak merkezinde sömestr tatilini fırsat bilip çocukları ile kar tatiline gelen Şirin-Neşet Yalçın çifti ile karşılaştı.

İzzet Karako kayak hünerlerini dostlarına da sık sık gösterdi

Neşet YALÇIN - İzzet KARAKO - Şirin YALÇIN

İzzet KARAKO











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Miami'de Ev Yapıyor

Gökhan Yüzbaşıoğlu, geçtiğimiz yıllarda ABD'ye yerleşmişti. Yüzbaşıoğlu'nun eşi Nurdan Hanım ve kızları Kayra'yı da yanlarına alarak Miami'de hayatını sürdürme kararı aldı. Gökhan Bey, Miami'de İngiliz ve Hintli ortakları ile rezidans yapıyor.

Geçtiğimiz hafta ilk binasını bitiren Yüzbaşioglu'nun müşterileri arasında Sabancı ailesinin genç kuşak isimleri ve müzik camiamızın tanıdık yüzleri de var.

Gökhan YÜZBAŞIOĞLU

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Laleli'den New York'a

Nusr-Et Restaurant'larının Sahibi Mithat Erdem, 1990'lı yıllarda İstanbul Laleli'de konfeksiyon mağazası açarak iş hayatına atılmıştı

Erdem çok çalışmanın iş hayatında dürüst olmanın karşılığını sonunda aldı. Etiler ve Karaköy'de açtığı Boşnak restoranlarının ardından işlerini büyüttü ve Meat & Co Et restoranlarını hizmete soktu.

Ünlü şef Nusret Gökçe ile ortak olup önce İstanbul, sonrasında ise dünyaya açılarak önce Birleşik Arap Emirlikleri daha sonra da Miami ve New York'da da Nusr-et Et restaurantlarını hizmete soktu.

Kısa sürede bir dünya markası olan Mithat Erdem'in mekanlarında 300'den fazla kişi çalışıyor.

Mithat Bey sömestr tatilini fırsat bilip eşi Çiğdem Hanım ve kızları ile Courchavel'e tatile gitti.

Çiğdem ve Mithat ERDEM Nusret GÖKÇE ve Mithat ERDEM

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Cem Boyner Dede Oldu

Ali Kürşat ile üç yıl önce evlenen kızı Emine Boyner, önceki gün bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Emine - Ali Kürşat çifti kızlarına 'Şira' adını verdiler.

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Alkoçlar Ayrıldı Akkaya Devam

Kasım Garipoğlu ve Gökmen Şeynova iki yakın işadamı arkadaşlar. Yaz aylarında tekneleri ile Yunan adalarında gezen iki kafadar yeni sevgililer de edindiler. Kasım Garipoğlu Aslışah Alkoçlar

ile Gökmen Seynova da Deniz Akkaya ile flört etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kasım Garipoğlu sevgilisi Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldı. Deniz Akkaya - Gökmen Seynova aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

Garipoğlu ile Alkoçlar'ın ayrılığına ise Kasım Beyin arkadaşları ile gittiği Nevada Çölü'nde katıldığı bir Rock partisinde tanıştığı New York'lu güzel bir kadının sebep olduğu konuşuluyor.

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İşinde En İyisi

Fen-iş Aliminyumun sahibi Sedat Aloğlu'nun eşi Yasemin Aloğlu özgüven sahibi her elit hanım gibi kendi işini kurdu.

Yasemin hanım iç tasarım danışmanı olarak hizmet vermeye başladı. Sosyetemizin ev ve isyerlerini tasarımlarını üstlenen Aloğlu'nun vazgeçemediği kumaş ise kadife. Kendisine tasarım için teslim edilen her mekanda mutlaka kadife kullanan Yasemin Aloğlu yoğun temposu nedeni ile ailesine vakit ayıramamaktan şikayetçi.

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Amerikan hastanesinin uzman psikiyatrlarından Dr. Ergon Mengi emekli olduktan sonra Bodrum'da yaşamaya başlamıştı.

Eşi Eva Mengi ile 50'li yaşlarda iki erkek çocuk sahibi olan çift yuvalarını ayırdı.

Amerika hastanesinin uzman psikiyatrlarından Dr. Ergon Mengi emekli olduktan sonra Bodrum'da yaşamaya başlamıştı.

Eşi Eva Mengi ile 50'li yaşlarda iki erkek çocuk sahibi olan çift yuvalarını ayırdı.

Eva ve Ergon MEVGİ

Sosyetemizin eski playboylarından İlker Mengi'nin annesi Eva Hanım, Güner Kuban ile aynı evi paylaşmaya başladı. Cerkez Ethem in yeğeni olarak tanınan Güner Kuban ve Eva Mengi Bodrum da yaşıyorlar.

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Sevgilisi ile Meksika'da Annesi ile Courchavel'de tatil

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı ile 10 gün önce Meksika'da tatildeydim. Hacı Bey ve Nazlı Kayı Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Hacı SABANCI ve Sevgilisi Nazlı KAYI

Hacı Sabancı yurda döner dönmez annesi Arzu Sabancı'yı da alıp özel uçakları ile Fransa'ya uçtu. Fransız Alpler'inde dünya jet-setinin tercih ettiği kayak merkezi Courchavel'de ana-oğul Sabancı'lar kayak tatilinin keyfini çıkartıyorlar.

Arzu SABANCI ve Oğlu Hacı SABANCI

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Mini Dünya Turu

Ceylan Çapa yeni yılı Avustralya'da karşılamıştı. Anne ve babası Şebnem - Celal Çapa ile gittiği Avustralya'dan Phuket'e geçen Ceylan Çapa,Maldivler'de de bir hafta tatil yaptı. Ceylan Hanim önceki gün Miami'ye geçti. Oradan da Orlando'da buluan Universal Stüdyo'larını gezen Çapa bu haftasonu İstanbul'a dönecek.

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