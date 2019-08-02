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SON DAKİKAYANAN OTOBÜSTE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

ROL SANDILAR ÖLÜMÜNÜ İZLEYECEKLERDİ!

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ROL SANDILAR ÖLÜMÜNÜ İZLEYECEKLERDİ!
Dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan bir soygun çetesinin anlatıldığı Sihirbazlar Çetesi filminin setinde akılalmaz bir olay yaşandı.

 Isla Fisher'ın, rol icabı su tankı içerisinde kelepçelendiği sahne bir anda gerçek oldu.
Fisher, sahne bittikten sonra kelepçelerden kurtulunca, içerideki suyun boşaltılmasını sağlayan düğmeyi aradı ancak bir türlü ulaşamadı. İşin en korkunç kısmı ise, film ekibinin, genç oyuncunun, su dolu tankın içindeki panik anları ve çırpınışlarını tamamen rol sanmasıydı. Yaklaşık 3 dakika sonra tanktan çıkarılan Fisher, ölümden döndü.

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