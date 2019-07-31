ROL İÇİN AŞIRI KİLO VERDİ!

Yeni film hazırlığında olan oyuncu Murat Cemcir, rolü için 20 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.



SonDakika.com'un haberine göre; Ahlat Ağacı filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve Cannes Film Festivali'nde ayakta alkışlanan sevilen oyuncu Murat Cemcir, rolü için kılıktan kılığa giriyor.Ahmet Kural ile oynayacağı Baba Parası filmine hazırlanan Cemcir, hayranlarının karşısına bambaşka biri olarak çıktı. Geçtiğimiz günlerde film için Ahmet Kural kilo almış halde görüntülenmişti. Cemcir Kural'ın tam aksine 20 kilo vererek tanınmaz hale geldi.