ROL ARKADAŞINI ÖPTÜ

Geçtiğimiz aylarda birlikte aynı klipte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlayan şarkıcı çift Camila Cabello ve Shawn Mendes, Miami'de denizde aşka geldi..

Señorita şarkısının klibinde birlikte rol aldıktan sonra aralarında elektriklenme olan Camila Cabello ve Shawn Mendes, aşkı tam gaz Miami'de devam ediyor.22 yaşındaki Cabello ile 20 yaşındaki Mendes, arkadaşlarıyla birlikte gittikleri tatilde romantik dakikalar yaşadı.Denizde öpüşürken görülen çift, paparazziler tarafından görüntülendiklerini anlasalar da aldırmadılar.Bir ara Cabello, sevgilisi Mendes'e kendilerini görüntüleyen paparazziyi işaret etti.